加強篩檢！高鐵桃園站「安裝紅外線體溫儀」　雙測體溫逾37.5℃者拒載

▲高鐵停售清明連假的自由座車票。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司因應新冠肺炎疫情，昨日宣布清明連假停售自由座車票，為加強防疫，今日宣布即日起率先在高鐵桃園站出入站，啟用2台紅外線體溫量測儀，進行旅客體溫量測測試，若系統偵測旅客體溫過高，額溫槍再度量測後體溫超過37.5℃者，將勸導旅客返家休養或就醫，預計高鐵全線車站4月底均能安裝。

高鐵公司表示，目前防疫措施包括提升車站消毒頻率由現行每4小時一次至每2小時一次、清明疏運期間實施全車對號座以降低因人潮擁擠而感染之風險、擴大防疫小組之參與部門及提升成員層級、擬定各項疫情演變之應變措施等。

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▲高鐵桃園站加裝紅外線體溫量測儀。（圖／記者李宜秦攝）

高鐵公司表示，各車站現均已配置足量之額溫槍，隨時可配合啟動旅客進入閘門前之體溫量測。高鐵公司日前也向國內廠商採購24台紅外線體溫量測儀系統，該系統已取得衛福部第一等級醫療器材許可證，精準度可達±0.3℃。

每組測量儀將搭配二位站務人員全程執行監測作業，若系統測得旅客體溫過高，將再以額溫槍進行二度確認，若旅客體溫超過37.5℃，則將勸導旅客返家休養或前往就醫。

高鐵公司規劃，除今（4）日在桃園站進行測試的2台醫療級紅外線體溫量測儀外，預計3月底再增加8台，4月底再到貨14台，屆時高鐵全線12座車站各閘門都將配備醫療級紅外線體溫量測儀系統，可大幅提升防疫效能、確保旅客健康安全。