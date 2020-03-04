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觀光人才培訓8億太少！林佳龍「子彈不夠，會再加碼」　航空業以專案協助

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▲▼自助旅行,陸客,旅客,觀光,商務客,商務旅行,背包客,旅行,旅店,住店,行李（圖／記者張一中攝）

▲交通部投入8億協助旅行業人才培訓，學者認為應該要擴大辦理。（圖／記者張一中攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊旅行業，交通部投入8億元協助旅行業人才培訓，不過旅遊業界普遍認為粥多僧少，看得到吃不到。對此，交通部長林佳龍今（4）日上午在立法院交通委員會前受訪時表示，「如果子彈不夠，會再加碼」，另外針對損失同樣慘重的航空業，除編列42億之外，也規劃以專案方式進行協助。

▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

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▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍表示，這次跟觀光及運輸業的紓困振興計畫，除了編列進去特別預算裡頭，還有交通部、觀光局跟民航局的相關基金可運用，如果紓困方案「子彈不夠，會再加碼」。他說，施政輕重緩急都會以人民的權利為重，強調會以緩濟急，就交通部業務的預算加以調整，全力支持。

另外，針對航空業部分，林佳龍表示，這次的特別預算裡面，已經編列了42億多作為航空業紓困預算。因為航空業這次的衝擊相當慘重，可以說是最大受災戶，大型航空公司，因為停飛班次非常多，機組員也面臨嚴峻的工作挑戰，這個部分跟整個特別預算集中在中小企業的紓困跟振興稍有不一樣。

林佳龍說，國籍航空代表國家，在這樣嚴峻的挑戰下，交通部會窮盡所有辦法來支持，希望航空公司能夠撐住，不要把這些損害轉移到旅行社、旅客上，因為這是連鎖反應，交通部一方面要保障消費者，也要支撐旅行業度過難關。

對於傷害最重的航空公司、機場及相關機場免稅店等，除了一般性的紓困振興計畫編列有42億預算，希望藉由減免租金、權利金、降落費等各項使用費救急外，因應疫情發展，若衝擊持續擴大，對於航空業的支持，會以專案方式進行協助。

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