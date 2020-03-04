Uber司機夥同少年替詐騙集團領人頭帳戶包裹　法官判無罪理由出爐！

▲Uber司機涉替詐騙集團領人頭帳戶包裹被起訴，法官說「沒被害人」所以判他無罪。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者孫于珊／台北報導

一名李姓Uber男司機涉以4000元報酬，夥同一名林姓少年，替詐騙集團到便利商店領取人頭帳戶包裹，不料當場被警方查獲逮捕，吃上詐欺罪官司，但李男喊冤，他不懂中文才會被騙去領包裹。台北地院審結認為，李男代領的人頭帳戶被警方查扣，還沒被用於詐騙，並無被害人，因此判李男無罪，可上訴。

檢方起訴指出， 2018年10月24日傍晚6時許，李男受詐騙集團成員綽號「小花哥」的成年男子指示至台北地區領包裹，並約定報酬4000元，李男明知該工作內容與酬金顯不相當，可預見包裹為犯罪集團物件，但仍與一名15歲少年一起到便利商店領包裹，並承諾事成後會給他500元。不料，少年單獨出面向櫃檯人員領取包裹時遭警查獲，發現包裹內有提款卡2張及存摺2本，李男見事跡敗露旋即駕車逃離現場，但最後仍被檢警循線通知到案。

李男否認犯行辯稱，他是Uber司機，因「小花哥」表示已喝酒不能開車，委請他幫忙代領包裹，他則向小花哥表示不會領包裹，小花哥就叫他找人同行，剛好林男也在旁，小花哥也說會給他們倆各2000 元作為車子加油錢，並非報酬；李男還說，小花哥可能知道包裹內容物，也知道他不懂中文才會騙他去領包裹，並強調他真的不知包裹內容物為何。

法官認為，李男及少年到超商要領取包裹時，就被警方查獲，尚未淪為詐騙集團匯入非法所得的帳戶，也未見被害人出面指控，難認本案中有任何被害人遭騙，與《刑法》詐欺取財罪構成要件不符，且查無其他積極證據，不足以證明李男犯行，因此判他無罪。

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