他揚言把「心交給撒旦惡魔」：我要當下一個鄭捷！亮刀追砍獲緩刑

▲高男為吸引政府注意，於台鐵學「鄭捷」持刀揮舞，遭判刑10月，可緩刑3年。（圖／翻攝自Facebook）

記者孫于珊／台北報導

一名高姓男子為了呼籲政府設立「協助自殺」機構，竟在臉書預告他要模仿「鄭捷」隨機殺人，2天後他真的搭火車到松山車站，亮刀大喊：「我要當下一個鄭捷！」嚇得民眾尖叫逃亡，所幸台鐵人員與見義勇為的民眾聯手壓制，才沒有釀成大禍。由於高男患精神疾病，但經治療後病情已穩定，事後也坦認犯行，深具悔意，台北地院依預備殺人罪將他判10月徒刑，予以緩刑3年，可上訴。

判決指出，2019年3月25日下午2時許，28歲高男先在臉書預告「後天我決定好了學『鄭捷犯案』，我的目的是把『心』交給『撒旦惡魔』…」等文字，並於同日到五金行購買1把水果刀。

2天後，他於上午10時許，搭乘台鐵桃園站第1162次區間車北上，11時15分快到松山站時，他便從包包拿出預藏15公分水果刀，並開啟臉書直播笑笑地大喊：「我要當下一個鄭捷！」坐於對面的女子見狀立即逃開，高男則跟隨於身後高喊「啊！啊！啊！」

當火車靠站開門後，高男立即奔出車廂，並蹲坐在通往車站大廳的樓梯上，遭2名台鐵站務人員及民眾合力逮捕，事後高男被檢察官依預備殺人、恐嚇公眾等罪起訴並聲押獲准。

▲高男持刀隨機追砍事件，所幸最後被台鐵站務員及勇為民眾制伏，無人受傷。（圖／讀者提供）

北院審結，雖高男罹有憂鬱症、亞斯柏格症、調適障礙、人格問題等病症，但犯案當下，他仍有辨識及控制自我行為的能力，因此不符合減刑要件；法官也審酌高男無前科，羈押期間始終保持心情穩定，行為良好，且已坦承犯行，深具悔意，除按時求診、定期服藥外，也接受社會局、衛生局等機構的專人輔導，並曾參與志工活動、心理評鑑及職訓課程，積極回歸社會，認為高男對社會危險性已顯然降低，應無再犯之虞，另考量高男的學經歷、家庭狀況等一切情狀後，依預備殺人罪判刑10月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

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