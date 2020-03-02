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假冒債主騙土地抵押變現　4人詐團狂撈6.6億

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▲中打破獲土地詐欺集團，於犯嫌藏身處查獲現金、本票、房地買賣契約書、土地及建物登記謄本等物。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲中打破獲土地詐欺集團，於犯嫌藏身處查獲現金、本票、房地買賣契約書、土地及建物登記謄本等物。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

吳姓男子涉嫌組成詐欺集團冒充被害人名字過戶其名下財產，再將土地設定抵押變現，一年內分別在新北市、桃園市及台中市以相同手法犯下4起案件，基隆地檢署獲報後，指揮刑事局中打等成立專案小組，歷經8個多月蒐證，於2月24、25日逮獲吳姓主嫌等4人到案，查獲新台幣42萬餘元、本票、房地買賣契約書、土地及建物登記謄本等物，經查，粗估吳嫌等人犯罪所得約新台幣6億6000萬餘元，警方詢後依涉嫌詐欺、偽造文書等罪嫌移基隆地方檢察署偵辦。

基隆地檢署於2019年1月間接獲李姓被害人報案，稱他遭人冒名過戶名下財產，經調查後發現是一個詐欺集團所為，且在全台犯下多起案件，遂指揮中打偵查第六大隊第四隊與南投縣政府警察局刑事警察大隊、法務部調查局基隆市調查站等單位共同偵辦。

專案小組深入調查後發現，該詐欺集團以吳姓主嫌為首，自2018年7月間至2019年5月間，策劃旗下成員分別冒充被害地主及債權人身分，雙方委託律師具狀向法院聲請民事調解，調解後向地政事務所申請土地過戶，再將土地設定抵押變現，最後由集團成員提領交給吳姓主嫌。初步調查該集團分別在新北、桃園、台中共有4起同樣犯罪手法的案件，粗估詐欺取財金額高達新台幣6億6000萬餘元。

歷經8個多月偵查蒐證，今年2月24、25日由檢察官指揮上述共辦單位，兵分4路，分別前往花蓮縣及宜蘭縣等地執行拘提、搜索、借提及傳喚，查獲吳姓主嫌等4人到案，並查扣新台幣42萬4000元、手機、存摺、金融卡、匯款單、本票、房地買賣契約書、土地及建物登記謄本、地籍圖等及扣押吳嫌名下3筆不動產（公告現值約1083萬元），另外，也已執行扣押吳嫌與賣家的屢保專戶內的新台幣2億5000萬餘元。

偵六大隊第四隊隊長許忠彥表示，吳嫌到案後相當不配合，矢口否認犯行，不排除還有其他共犯或更多被害人，全案於詢問後依涉嫌詐欺、偽造文書、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌移請基隆地方檢察署偵辦。

▲吳嫌到案時矢口否認犯案。

▲吳嫌到案時矢口否認犯案。

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