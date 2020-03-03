批陳菊用募款錢選「紅衛兵」挨告！名嘴張友驊傳喚不到…恐遭拘提

▲名嘴張友驊2019年1月間，批陳菊於高雄市長任內的政務而挨告，如今法院傳喚不到他出庭，可能將採取「拘提」方案。（圖／東森新聞）

記者孫于珊／台北報導

名嘴張友驊在政論節目中，針對總統府秘書長陳菊於高雄市長任內的政務，包括募款、輕軌、高雄氣爆案等事件，大大批評了一翻，令陳菊認為這是造謠抹黑，相當不滿，因此提起妨害名譽告訴。台北地院3日開庭，但法院傳喚不到張友驊，陳菊的律師便建議法官，若合法傳喚不到，請將他「拘提」到案。

張友驊2019年1月間，陸續於政論節目《新聞龍捲風》上說陳菊「調親信到國營事業」，還利用國營事業募款的錢幫助新人選上市議員，讓新人進而成為陳菊的「紅衛兵」；而負責募款的市府顧問也出現「包工程」情形；甚至說陳菊「喬」輕軌車廂採購一事，疑有弊案等。令陳菊不堪受辱憤而提告，揚言要「遏止蓄意製造、惡意假消息的散播！」

北院3日開庭，但僅陳菊的2位律師出庭，目前仍活躍螢光幕前的張友驊卻不見人影。法官表示，因資料仍屬「寄存」狀態，張友驊尚未領取，傳喚不到，也表明不能寄送至電視台代為轉交，因為這不是合法送達的途徑，一定要是居住所才行。

除了張友驊戶籍地外，律師也不清楚他的其他居所地，無法進一步查報，因此律師向法官提議，若經合法傳喚不到張友驊，「請命拘提」。

▼陳菊不滿張友驊在政論節目《新聞龍捲風》上的言論，怒告他妨害名譽。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

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