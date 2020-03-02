Uber公布「乘客星等升級術」　週一、早晨都是好時機

▲Uber首度公開乘客星等升級術。（圖／路透）

記者邱倢芯／台北報導

Uber今（2）日首度公開全球營運區域乘客評分調查報告，台灣擠身全球優質乘客前20名國家，成為另類的台灣之光！另外，Uber也同時公佈最容易獲得五星評價的秘密時機，例如像是每週迎接新氣象的星期一，或是早晨7點的美好時光。

而好的行程需要仰賴乘客與駕駛共同維護，Uber指出，台灣駕駛的平均評分是高達4.93分（滿分5）。從台灣乘客給予的「讚美貼圖」也發現，「服務優異」、「聊得愉快」以及準確掌握路線的「專業導航」是受歡迎、高評分駕駛最常獲得的讚美。

在Uber全球營運區域評分調查報告中，台灣乘客的評分榮獲全球第15名，與日本成為唯二上榜的亞洲國家，凸顯出台灣乘客擁有良好的乘車禮儀。而在這份報告中上榜的前15名，名次依序是克羅埃西亞(歐洲)、巴拉圭(南美洲)、德國(歐洲)、烏克蘭(歐洲)、波蘭(歐洲)、西班牙(歐洲)、葡萄牙(歐洲)、阿根廷(南美洲)、智利(南美洲)、日本(亞洲)、義大利(歐洲)、羅馬尼亞(歐洲)、厄瓜多爾(南美洲)、巴西(南美洲)、台灣(亞洲)。

在Uber的雙向評分機制下，也形成乘客與駕駛的正向互動循環，透過比對台灣駕駛累計的「讚美貼圖」發現，以「服務優異」數量最多，顯示駕駛貼心服務與整體車況讓乘客感到滿意、其次為與乘客有共通話題的「聊得愉快」，第三為準確掌握路線的「專業導航」。

另外，Uber也注意到，一週之中通常被稱做Blue Monday的星期一，反而是乘客最常獲得五星評價的日子。若以時段來看，乘客最有可能在早晨7點獲得五顆星，而對乘客而言，深夜較不容易獲得五星評價，尤其是半夜三點。