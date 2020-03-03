罰單過期了！他機車違停黃實線挨罰600元…一句「沒收到」守住荷包

▲姜姓民眾沒收到600元罰單，主張裁處程序不合法，最後勝訴免罰。（示意圖／資料照／記者沈繼昌攝）

記者孫于珊／台北報導

一名姜姓民眾因違規停放機車，被開罰600元，但他沒收到罰單，台北市交通裁決所也疏未刊登公告，導致罰單逾期繳納，姜因此提告請求撤單。台北地院審結，認為裁處程序確實不合法，因此判姜勝訴，免賠罰鍰。

判決指出，2018年8月1日上午11時許，姜把機車違停在北市某設有禁止停車標線處（黃實線），遭停車管理工程處舉發，交裁所因此開立違反道路交通管理事件通知單，通知姜應於同年9月17日前陳述意見或繳納600元罰鍰。但姜都沒有任何動作，得知此事時，則已過了繳納期限，令他不服處分，提起行政訴訟。

姜主張，他未曾收受違規照片，認為裁處程序並不合法，請求撤銷原處分。

交裁所則表示，通知單是寄送至姜的車籍地址，但因無人簽收而退回，改以辦理公示送達，認為原處分核無違誤。

經法院調查，通知單確實因無人簽收退回，且姜現住所不明，暫至松山戶政事務所，而交裁所在這種情況下，只要命為公示送達，並於行政機關公告欄黏貼公告，或刊登政府公報、新聞紙，告知姜得隨時領取通知單，就算合法送達。但停管處卻僅排定辦理登載網路公報，尚未刊登。

法官認為，舉發通知單未依行政程序法規定，踐行公示送達程序，沒有合法送達效力，舉發程序顯有瑕疵，於法不合，因此判撤銷原處分，可上訴。

▼姜姓民眾違停黃實線挨罰600元，但他沒收到罰單而逾期繳納，不服提告成功免罰。（示意圖／資料照／記者季相儒攝）

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