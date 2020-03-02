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LG、三星、亞馬遜、Google都傳員工確診新冠肺炎　跨國企業面臨防疫大考驗

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▲新冠病毒,新冠肺炎,南韓。（圖／路透社）

▲新冠肺炎在南韓的疫情迅速擴張。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍在擴張，各國知名企業也陸續傳出員工確診感染，甚至導致辦公室、工廠停工隔離的消息，像是LG、三星、亞馬遜、Google都傳出案例。

根據路透社報導，LG傳出一名工人確診感染新冠病毒，被迫關閉龜尾市一間工廠，該廠是為iPhone 11 提供鏡頭模組的重要夥伴，這可能對蘋果間接造成影響。

外媒報導該廠立刻進行消毒，計畫週二重新開放，不過，傳聞還有待確認。

三星電子今天上午也傳出，龜尾工廠員工又被確診感染新冠肺炎，這是該廠第4例確診病例。先前2月22日，出現首例確診病例後，該廠生產線已2次停運，今天上午剛剛重啟運轉，又發現了新的確診病例。該廠主要是生產三星的折疊手機。

另外，三星位於韓國首爾以南的龍仁市半導體工廠內，今天也傳出一位員工感染新冠肺炎，三星說，這名員工的工作地點為工廠內部自助餐廳附近的一個車間，目前來看，與其他員工幾乎沒有接觸。至少在本週日前，將保持餐廳關閉，同時晶片生產線將會照常運轉。

另外，三星已經取消原計劃於2月29日舉行的越南河內研發中心開工儀式。

亞馬遜位於義大利米蘭的兩名員工，也感染新冠病毒，目前已經隔離，亞馬遜表示，已經要求所有員工停止國內外非必要的旅行，同時，招聘面試將轉移到線上。

此外，Google發言人向CNBC的Deirdre Bosa證實，位於蘇黎世辦事處的一名員工已被診斷出新冠病毒。

由於疫情感染力強，各大跨國企業紛紛採取管制或應變行動，像是Uber上周限制員工前往中國、伊朗、義大利和韓國等疫情眾災區的旅行，Google取消全球新聞倡議高峰會，改於4月下旬在加州舉行；Facebook取消了在舊金山舉行的全球行銷高峰會，Sony和亞馬遜也退出了計劃於三月在舊金山舉行的遊戲開發者大會。

原預定今年在西班牙巴塞隆納舉辦的世界行動通訊大會（MWC），兩週前率先宣佈取消。


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