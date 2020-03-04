武漢華南海鮮市場一家四口留守繼續住　家人牽童撤離「改去飯店」

記者黃翊婷／綜合報導

曾被認為是新冠肺炎（COVID-19）疫情源頭的武漢華南海鮮市場，3日起正式展開為期3天的大規模消毒，沒想到在市場關閉之後，竟然還有一家四口住在裡面。現場負責安置工作的人員透露，這一家人是市場的工作人員，之後會被送往飯店，「只有他們還在裡面。」

▲女子用外套蓋住頭部。（圖／翻攝自微博／紅星視頻）

根據《紅星新聞》報導，當地記者3日下午4時許前往關心華南海鮮市場的消毒作業，竟然目擊一家四口在整理物品，準備搬出市場到其他地方，其中一名女子還一邊走一邊甩玩外套；記者詢問一位戴眼鏡的男子，只得到「他們（工作人員）叫我們去飯店住」的回答，至於為何在市場封閉之後仍居住於此，他們並沒有說明。

接著，這家人被安排搭上一輛黑色轎車，迅速離去。現場一名負責安置工作的人員透露，這一家四口（2男1女1孩童）原本就住在華南海鮮市場內，是市場的工作人員，後續會被送到飯店安置，「這裡關閉後，只有他們還在裡面。」

▲華南海鮮市場在疫情爆發後，很快就被封閉。（圖／路透社）

據了解，華南海鮮市場這次的消毒工作為期3天，承攬消毒業務的江衛消毒公司強調，在這之前的一個月，公司員工每天都在市場內消毒，不過當時店鋪都關著，消毒工作無法進入門內，3日起市場進行大規模消毒，打開店門，清理囤積的貨物，同時對店家進行消毒，預計5日前完成所有作業。

至於網路傳聞華南海鮮市場可能會面臨拆除的命運，工作人員表示，沒有這回事，現場雖然拉起黑色防護網，也有搭建工程，但那是為了搭出一條通道給工作人員使用，方便後續作業，不是要拆除市場。

►點此看居住在華南海鮮市場的一家四口影片。