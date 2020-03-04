「一個人的考場」　累慘3名解放軍官「罰站遠程陪考」

▲解放軍破天荒同意開放遠距監考，開設「一人考場模式」。（圖／翻攝 中國軍網）

記者任以芳／綜合報導

大陸新疆軍區一位下士李明敏，家住湖南受疫情影響，交通受阻，無法趕回軍團考試，數千里遠該怎麼解決。最後解放軍想出「一個人考場模式」，累慘解放軍考官，全程罰站陪考。

根據中國軍網報導指出，2019年還是上等兵的李明敏全軍統考落榜，無法考上軍校。今年，受疫情影響，在老家無法趕回應試，於是他找長官爭取「遠距考試」，考量特殊情況，解放軍相關單位破天荒同意，並徵求其他學員同意，在公平前提下，讓李明敏在家中參加考試。

▲下士李明敏在湖南老家考試，與遠在新疆主考場同步應試。（圖／翻攝 中國軍網）

大考當天，監考人員把試卷拍照傳送到下士李明敏的電腦，兩個考場同步答題。李明敏周圍有3個不同角度的攝像頭，通過視頻連線在主考場大螢幕上，一舉一動完全被監看。「一人考場模式」安排3名解放軍官，罰站90分鐘，六隻眼睛猛盯四個連線螢幕，遠程監考。

考試期間，下士李明敏的電腦螢幕上只能有試卷圖片，視頻出現長時間卡頓，視為無效。考生作答時，超擔心網路斷訊，還好都順利完成。不少大陸網友稱，考生壓力好大，被從頭監看到尾，考官也很辛苦，全程罰站監考，「一個人考場真的很強」。