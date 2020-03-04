摸到大白鯊！22歲女溜進醫院偷手機...失主是確診病例

▲廣州一名女賊溜進隔離病房行竊。（示意圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

廣州一名楊姓女子2日當天潛入廣州市第八人民醫院嘉禾院區一間病房，偷走病患的一部手機後離開醫院，由於這名患者是新冠肺炎確診病例，竊盜案引起重視。警方隔天在一間廢棄工廠將這名楊姓女子逮捕，由救護車帶回醫院隔離，新冠肺炎檢測為陰性。

《澎湃》新聞報導，嘉禾街派出所2020年3月3日發佈《緊急協查通告》，文中指出，「楊某曾密切接觸過新冠肺炎確診患者，今早從市八醫院離開不知去向」，引起輿論關注。

報導提到，22歲的楊姓女子2日當天非法潛入該院嘉禾院區1號住院樓3樓隔離病區，偷竊住院患者手機1部後離開醫院。患者發現自己手機不見後，立即告知值班醫護人員，醫護人員也第一時間向丟失財物患者瞭解情況並報警。

警方調閱監視器後發現，楊姓女子2日晚間8時多從醫院北門進入醫院後，搭乘電梯抵達1號樓3樓隔離病區，隨後進入隔離病區8號房，之後離開醫院消失在監視鏡頭前，過程中，女子全程配戴口罩。

隔天下午，警方透過監視器發現女子獨自在一間廢棄工廠周邊走動，便安排穿著防護服的公安人員前往現場將她逮捕，並由救護車帶回醫院隔離。當天晚間，醫院採集鼻、咽、肛樣本送市疾控新冠核酸檢測，結果均為陰性。

警方表示，楊姓女子是貴州銅仁印江土家族苗族自治縣人，有多起盜竊前科，其身上共被搜出4部手機，其中1部為從醫院8號病房盜竊所得，該病房住了一名67歲男性患者。楊某潛入隔離病區並盜走新冠肺炎確診病例手機，故判定其為密切接觸者，目前在該院隔離觀察。