廣東省出院1081例　第二人民醫院啟用首個癒後複診門診

▲新冠病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

廣東省人民政府新聞辦公室3日舉行新聞發布會，衛生健康委副主任周紫霄表示，截至目前為止，廣東省年紀最大和最小的患者都已出院，病例出院率達到80.07％，為了因應新冠肺炎治癒病患越來越多，因此廣東省第二人民醫院將啟用首個冠狀病毒癒後複診門診，提供病患出院後的複診、健檢和健康管理等服務。

根據《中新網》報導，複診門診按照標準傳染病門診的要求設立，建置候診區、門診室、採樣室、數字X線攝影和電腦斷層掃描檢查室，以一站式流程服務，達到各複診階段都能獨立完成的目標。

第二人民醫院醫教部主任齊勇教授表示，對於新冠肺炎這種新的疾病，還不能有很透徹的了解，「所以需要對疾病的病理變化和康復過程有更好的管理，才有助於對疾病的動態有更全面的了解。」

▲習近平2日探訪清大醫學院，察看重大疫情應急防控藥物研究室。（圖／翻攝自新華社）

複診門診將採取線上預約、問診和隨訪管理的方式，所有線上線下接診的醫生，都會由參與過新冠肺炎救治工作醫學科專家團隊負責。

截至2日為止，廣東省已經出院1081例，並要求出院的病人要再隔離觀察14天，若14天後通過檢測為陰性，才可以解除隔離。