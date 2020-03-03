北京、上海、廣東：從「疫情嚴重國」入境者一律隔離14天！

▲北京機場內的旅客幾乎都戴上了口罩。（圖／達志／美聯社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎在全球多國蔓延，稍獲降溫的中國大陸為了防止疫情回流，近期推出眾多管制措施，北京、上海、廣東更在3日分別宣布，凡從南韓、日本、義大利、伊朗等疫情嚴重的國家入境者，不分國籍，都要隔離觀察14天。

北京市政府副秘書陳蓓3日在記者會上表示，新冠肺炎疫情在海外呈現擴散態勢，部分國家疫情發展很快，一些海外留學生、務工人員回國意願強烈，「最近幾天，僅在伊朗的中國留學生從北京口岸回國的就有20多人，北京作為全國最重要的入境口岸之一，防範疫情輸入風險的壓力很大。」

陳蓓指出，為了應對境外疫情風險輸入，凡是從南韓、義大利、伊朗、日本等疫情嚴重國家經北京口岸入境，目的地為北京的，不論是中國人，還是外國人，都要實行隔離觀察，「在北京有固定居所的，納入社區防控體系，居家隔離觀察14天﹔在京無固定居所的，安排在指定賓館集中醫學觀察14天。」

上海市政府新聞辦主任、市政府新聞發言人徐威也在同日表示，所有中外人員，凡是在進入上海之日前14天內，有過重點國家或地區旅居史的，一律實施居家或集中隔離健康觀察，也就是一律隔離14天。

徐威並強調，上海對所有入境人員的管理堅持一視同仁，嚴格入口管理、嚴格落地管理、嚴格場所管理。

廣東省衛健委也指出，對來自或去過離境國家疫情嚴重地區的人員，入境廣東後均需接受居家或集中醫學觀察14天；對有症狀的人員，統一轉送至指定醫院進行檢查和治療。

廣東省外辦主任陳秋彥強調，廣東省近期採取的入境檢疫措施適用於所有入境旅客，針對外國公民和中國公民一視同仁，無差別地執行相應措施。

相關發佈會舉行後，多國領事館也收到陸方的通知，根據日媒報導，日本領事館下午收到上海市政府通知，鑑於新冠肺炎疫情蔓延，要求從日本入境上海的人員在住處等設施實施14天醫學觀察。