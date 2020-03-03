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大陸上演真人版機械戰警　檢疫人員戴N901頭盔秒測50個溫度點

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▲▼N901智慧頭盔續航時間長達8小時。（圖／翻攝自中新網）

▲N901智慧頭盔續航時間長達8小時。（圖／翻攝自中新網）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸四川省成都市街頭最近出現一項奇景，為了監測新冠肺炎疫情，檢疫人員戴上宛如電影「機械戰警」裡面的頭盔，竟是在進行體溫篩查和記錄，只要一眼掃過，就可以檢測前方5公尺範圍內的人員體溫，如果超過攝氏37.3度，就會發出警報提醒，讓體溫監測工作不用再費時費力，可以輕鬆完成。

根據《中新網》報導，這頂智慧型頭盔名為N901，可以實現無接觸自動檢測與記錄的功能，解放雙手之餘，也讓檢疫人員的健康多一份保障；除此之外，這項裝置最多可同時捕捉50個溫度點，可在範圍5公尺內實現毫秒級反應，面對數百人的待檢測隊伍，也可以在2分鐘的時間內完成任務，比起傳統使用紅外線額溫槍，效率高出3倍之多。

不僅是體溫檢測、紀錄功能，N901還內建QR-Cord掃描、智能互動、人臉辨識、證件識別、語音翻譯和即時直播等技術，可以實現大規模協同作戰，成為防疫戰役中的得力助手。

▲▼N901智慧頭盔。（圖／翻攝自中新網）

▲被檢測者的訊息，可以即時顯示在配戴者眼睛前方的螢幕。（圖／翻攝自中新網）

據了解，在大陸地區的醫院分級管理制度內，一般三級甲等醫院只需配有10頂N901智慧頭盔，就可以達到全覆蓋檢測的工作，地鐵站也只要配備2頂，就可以執行機動性檢測任務。

截至3日上午為止，新冠肺炎疫情的確診病例，包含中國在內，全球累計超過9萬確診，3000多人死亡；若扣除中國，其他國的確診數量破8700例，死亡數也破百，其中數量最多的為南韓的4812例，共造成26人死亡。

 
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