好心勸架反被誣告傷害　「他莫名被關396天」獲得58萬賠償

▲男子只是幫忙勸架卻因此被關。（圖／示意圖，與本新聞無關／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

廣西省全州縣一名男子好心幫忙勸架卻害自己惹上無妄之災，這名男子為了制止起衝突的親戚們，結果被其中1名受傷的親戚控告故意傷害罪，慘被羈押396天，堅持無罪的他多次上訴才終於證明自己清白，最後獲得國家賠償人民幣13.7萬元（約新台幣58萬元）的撫慰金。

《新京報》報導，居住於全州的蔣姓男子，2016年2月16日岳父和其堂兄弟因為土地糾紛引發爭執，他發現後立即前往勸架，然而後來卻被其中一名受傷的親戚控告，他表示，「整個打架過程不過20多秒的時間，我自始至終都站在圍牆外，喊話說不要打架，並打電話報警」，最後是村委會幹部及村民趕過來勸架，才終於將眾人拉開。

本案開庭時，3名證人指控，蔣男手持鋤頭把1人推倒後，又用紅磚打傷其中1人鼻子，另外涉案的3人則澄清，案發當時他並沒有參與打架，然而法官認為持相反證詞的3人與他的關係較親近，所以不予採信，於2017年7月18日一審判決犯下故意傷害罪、判處有期徒刑13個月，並且要賠償受害者人民幣3.2萬元（約台幣13萬元）。

蔣男後來上訴至桂林市中級法院，法院認為原判認定事實不清，於2018年11月16日裁定撤銷原判，案件又發回全州縣法院重審。全州縣法院重審後以證據不足為由，最後於同年10月31日做出不起訴決定。由於審理期間，蔣男實際被羈押396天，為他帶來重大損失和精神損害，法院最後決定賠償3.7萬元人民幣，終於沉冤得雪他決定接受此賠償、不再上訴。

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