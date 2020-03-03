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他自首「20年前殺人強盜」　檢警一查是真的！被害人不追究：坐牢缺錢嗎？

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▲24小時營業的通化街青島豆漿店說再見。（圖／記者黃士原攝）

▲曹姓毒販自首20年前在通化夜市附近參與械鬥殺了人，檢察官調查發現確有其事。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北曹姓毒販入獄後突然良心發現，接連寫信給檢警自首，聲稱自己年輕時不懂事，殺了人還強盜好友金項鍊，檢警一開始懷疑是謊報，沒想到依照曹男提供線索，還真的找到1999年間的1起高中生械鬥案，不過曹只是「揮了2拳」，已獲死者家屬撤告，台北地檢署3日處分不起訴；至於強盜案的被害人表示不願追究，還主動問曹「你在裡面缺不缺錢？」

30多歲的曹男因毒品案件多次進出監所，2019年間，他在桃園坐牢時，開始寫信向檢警人員自首，說自己在1999年念高中時，曾因義氣相挺，在通化街夜市附近，和對方在街頭械鬥；2005年間，他又趁好友約去信義區夜店喝酒時，在好友大手筆租下的包廂內，把安非他命摻入酒內，迷昏好友後強盜金項鍊。

▲▼夜店。（圖／取自免費圖庫ＸＸＸpixabay）

▲曹男還自首在夜店搶到好友的金項鍊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

檢警一開始覺得曹男自首案情如同電影《艋舺》，可能只是為了被借提離開監所而謊報案件，連殺人案的死者名字都講錯，但仍不敢大意，循線追蹤調查，果然發現最高法院的一件定讞判決，裡面提到當時警方曾到通化街夜市驅離一場械鬥，之後雙方又回到現場開打，導致劉姓男子身中2刀死亡，情節和曹男提到的幾乎一樣，不過當是曹男被法院認定只是參與其中的證人。

原來當時死者的父親只想追究持刀殺害兒子的蔡姓兇手，所以對其他涉嫌傷害的同夥都撤告了，所以曹男當時並未被追訴刑事責任，僅蔡姓主嫌被判刑入獄。雖然曹男堅稱自己「揮了2拳」，也要為死者身亡負責，基於告訴不可分等原則，檢察官對曹男涉嫌傷害部分處分不起訴。

喝醉，酒醉。（圖／示意圖／達志影像）

▲曹男已被依使用藥劑對人強盜罪起訴。（示意圖／達志影像）

至於強盜案部分，曹男的朋友到案證實遭搶，不過當時曹男生活不如意，事發當天還扶他到店外攔計程車回家，因此不想追究，也沒有提告，開庭時反而問曹男「你在裡面好過嗎？缺不缺錢？」曹男則婉拒「給我錢也帶不進去」，因強盜屬公訴罪，檢察官日前已將曹男依可處5年以上徒刑的使用藥劑強盜罪起訴。

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