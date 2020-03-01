「放棄輪休」防疫　廣西32歲醫生鍾進杏連續工作33天過勞死

▲廣西衛生院副院長鍾進杏連續工作33天猝死。（圖／翻攝自澎派新聞）

實習記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續燃燒，廣西賀州市八步區靈峰鎮，當地衛生院副院長鍾進杏在防疫前線，連續日夜工作33天，28日勞累過度在衛生院宿舍死亡，年僅32歲，已婚且育有一名6歲的女兒。院長李雨訓不捨表示，「他還這麼年輕，我們至今接受不了。」

綜合陸媒報導，鍾進杏27日與同事們一起討論下一步的工作計劃，一路忙到晚上11時，約好隔天要一起到八步區南鄉鎮出差。28日早上9時多鍾進杏遲遲沒有出現，打電話也沒有人接，院長李雨訓立刻趕到他的宿舍，在門外不斷的叫喊，卻沒有人回應，打電話給鍾進杏的手機，卻聽到宿舍裡傳來手機鈴聲。

▲▼鍾進杏主動挺身站在疫情防控的第一線。（圖／翻攝自澎派新聞）

李雨訓破門而入，發現鍾進杏躺在床上一動也不動，檢查之後發現沒有生命跡象，推測是因為勞累過度猝死在宿舍。自從疫情爆發之後，鐘進杏主動扛下最危險的發燒門診，以及患者所居住處所的消毒工作。鍾進杏工作態度積極認真負責，同事都對他的行為感到敬佩。

鍾進杏在1月26日主動提出「放棄輪休」，堅持駐守在第一線，在過世的前一天，他已經奮戰33天。堅守在防控第一線的鍾進杏下村入戶排查、跟踪隨訪湖北返鄉人員檢測體溫、宣傳、消毒、調配物資、為堅守體溫監測點醫院一線醫護人員送愛心餐盒、深入企業指導復工復產等工作。