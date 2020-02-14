疫情防控不力！　廣西都安人民醫院院長遭就地革職

▲廣西都安瑤族自治縣人民醫院。（圖／翻攝大陸網站）

記者魏有德／綜合報導

大陸多地針對新冠肺炎疫情嚴重地區採取最嚴防控措施，陸媒報導，位於廣西的都安瑤族自治縣13日宣布，免去當地人民醫院院長、黨總支部書記羅立東的職務。報導稱，當地疫情防控會議，對工作不力的縣醫院原主要領導就地免職，以及對相關醫院領導團隊進行調整。

▲廣西河池市都安縣新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／翻攝百度百科）

《澎湃新聞》報導，河池市副市長、都安縣委書記陳繼勇表示，該決定是為加強對全縣新冠肺炎疫情防控和治療，切實保護人民群眾生命安全和身體健康。

報導提到，此次新冠肺炎疫情發生以來，都安縣形勢嚴峻，該縣截至13日累計確診病例達14例，所佔比例超過河池全市的66%。其中，都安縣人民醫院一名麻醉科醫師已於2月7日確診，該醫師此前曾為一確診病例進行氣管插管術。

▲廣西都安瑤族自治縣。（圖／翻攝百度百科）

都安縣政府官網顯示，該縣是全國扶貧開發重點縣，為廣西貧困人口和易地扶貧搬遷人口最多、貧困面最廣、貧困程度最深、脫貧任務最重的縣份，被列為廣西四個極度貧困縣之一。

此前，都安縣已實施最嚴管控措施，禁止都安籍以外的車輛和人員進入轄區，並實行每戶家庭每兩天可指派1名固定家庭成員按規定時間外出採購生活物資。