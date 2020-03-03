　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「辦公室消毒」產生恐怖毒氣！　害員工發燒咳嗽以為染新冠肺炎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼示意圖,生活,消毒,疾病,病毒,肺炎,武漢,保健,機場,危險,防禦,病,疫情,設備,防疫,醫院,設備,風險（示意圖／123RF）

▲多名員工出現疑似感染新冠肺炎症狀，沒想到竟然是消毒造成。（圖／示意圖／123RF）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，山東青島市一間公司近來傳出，多名員工上班後紛紛出現發燒、咳嗽等症狀，懷疑有可能感染新冠肺炎，然而檢查後發現，罪魁禍首竟然是辦公室用的「消毒液」，其所產生的有毒氣體差點把大家毒死。

《半島都市報》報導，青島市新冠肺炎醫療救治專家1日凌晨接到醫院急診室通報，當地一間辦公室多人出現發燒、劇烈咳嗽、呼吸困難等疑似感染新冠肺炎症狀，便馬上對相關人等進行腹部斷層掃描。檢查後，專家初步排除病狀與新冠肺炎有關，懷疑與吸入有害物質有關，施予相應治療方案後，成功許多病患的症狀獲得緩解。

專家進一步檢查發現，病人們是因為吸入高氯性氣體，造成呼吸道以及肺臟腐蝕性損傷，而問題竟然是出在辦公室消毒用的消毒液。原來是工作人員進行清潔時，不小心將含有84消毒液的污水與沖洗廁所的潔廁靈混合，2者混合後導致大量有毒氣體排放，才會造成員工吸入後出現不適症狀。

專家提醒，民眾若吸入有毒氣體時間較長或沒有及時醫治，除了會導致肺部灼傷甚至窒息死亡，幸好此案件中的患者及時接受治療後，情況已經逐漸好轉，目前仍在醫院接受觀察，待康復之後再回到工作崗位。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

ET快訊
嬰童品牌mothercare破產！　將退出台灣市場
等了7年的正義！印度女大生「公車遭性侵殺害」　4惡徒今晨絞刑
獨家追蹤／每人出1千元請律師　滯湖北台灣人將提告蔡政府違憲
香蕉手術6小時「上下顎割開修骨頭」　砸40萬術後呆掉：舌頭沒
ET民調／85％憂新冠肺炎大爆發　62.9％支持公開隔離地點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「從武漢返回美國」爸爸受訪不斷狂咳　還和女兒喝同一瓶水！

為了挽留搭機女友！　癡情男謊報「她確診新冠肺炎」下場慘

逃出武漢醫院趴趴走！　確診男拍影炫耀：隔離的人都傻子

他好心讓白色流浪狗躲雨　隔天傻眼發現竟然是「超仙氣白狐」！

凶狠寡婦蛛大戰世界第二毒蛇！　她目睹「最強毒物對決」結局超意外

好心女曬衣桿餵落單狗20天　主人爆「騙吃騙喝」真相網笑：太心機了！

鍾南山任防疫復工總顧問　富士康深圳廠400萬個口罩交貨

近三年最大台商投資！　國喬500億新建泉州石化產業鏈

搭車摘口罩嚇跑所有乘客　公車慘變「專車」司機只載她1人

全家感染！患者痛苦哭「別救了就這麼死吧」　聽護理師一句玩笑話乖乖吃藥

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

「不習慣戴口罩」外國人談新冠肺炎　齊聲大讚：台灣政府防疫做很好！

空服員飛機上解決緊急事件　賴珮如遇「泰國人發癢」、「幽閉恐慌症」

貓皇太胖理不到毛！獸醫建議剃掉　奴才下秒見「粉嫩屁屁」笑到黑咕

沒打燈右轉！轎車擦撞騎士害摔飛 下秒「加速肇逃」他傻眼下車急救援

宋茜調皮收手不給牽　宋威龍羞撩：誰先放手誰就輸了＞／／＜

鍾南山任防疫復工總顧問　富士康深圳廠400萬個口罩交貨

近三年最大台商投資！　國喬500億新建泉州石化產業鏈

搭車摘口罩嚇跑所有乘客　公車慘變「專車」司機只載她1人

全家感染！患者痛苦哭「別救了就這麼死吧」　聽護理師一句玩笑話乖乖吃藥

新冠肺炎患者病亡…卻未計入「官方通報數據」全網揭發！山西衛健委回應了

銷售5萬多公斤　旅行社做電商轉型「送菜」公司

「辦公室消毒」產生恐怖毒氣！　害員工發燒咳嗽以為染新冠肺炎

「媽媽，怎麼聽不懂呀？」...小一生錯上半天高二化學　母曬筆記網笑噴

香港明起派4包機飛武漢！局長率17醫護出馬…接回533名滯留港人

福州在建橋梁倒塌像「一刀切下」！砸地劇震壓扁房屋…2人家中遇死劫

嬰童品牌mothercare破產！　9月底退出台灣市場

防疫炒熱宅經濟！在家追劇、外送、藥妝　刷J卡最高回饋9%無上限

恐怖！高雄駁二驚爆風箏線割頸傷人　警1個月嚴抓20起違規攤販

鍾南山任防疫復工總顧問　富士康深圳廠400萬個口罩交貨

朱立倫：選後國民黨「改革少、紛爭多」致支持者再次失望

美股大漲、產油國將聯手減產　國際原油期貨強勢反彈4.5%

少婦誤觸門鎖...驚見遙控器和1歲兒都在車內　警消救人教3撇步防悲劇

有阿滴、HowHow、蒼藍鴿！「9位YouTuber合體防疫片」...粉絲：陣容超猛

改款前優惠最多　福特3月專案入主Kuga最低85.9萬起！

舊愛結婚她仍受關注...愛雅「他和我無關！」認公開戀情掉粉：還被攻擊

大陸熱門新聞

獨／我們被拋棄了嗎？　滯留湖北台灣民眾「研擬提告蔡政府違憲」

孕婦突胎停急需手術…耳溫高醫院拒收治！

蝗蟲群聚原因曝…竟是避免被同類吃掉

男大生超狂自我隔離…30天沒傳染人

一家6口感染！家政姨打掃3小時也確診　一張卡曝光病毒

員工「無症狀」確診…上櫃大企停業整頓

女學生無法遠距離上課…崩潰家中自殺

送菜還被打！武漢配菜員遭城管圍毆

「弱陽性寵物狗」富婆的哥哥也確診

鍾南山估疫情4月底趨緩　晚5天控管差很大

患者痛苦「別救了」　聽到護理師一句玩笑話乖乖吃藥

小一錯上高二化學　母曬筆記網笑噴

首起新冠肺臟移植　醫：患者肺部像豆腐乾

武漢「黃某英」直奔北京細節曝光

更多熱門

相關新聞

不斷變異！專家曝「突變點對位」恐影響疫苗研發

不斷變異！專家曝「突變點對位」恐影響疫苗研發

新冠肺炎肆虐全球，各國都加緊研究病毒株、藥物和疫苗，國外也發現新冠肺炎病毒株序列出現變化，有突變現象。專家指出，新型冠狀病毒本身就會不斷變異，但基本上不會影響這波疫情，若之後藥物、疫苗成功研發，可能影響的是三到五年後的療效。

網紅阿圓韓國回台「衝台大做篩檢」！被醫護打臉：我真的白目

網紅阿圓韓國回台「衝台大做篩檢」！被醫護打臉：我真的白目

南航宣布3/8起復航「台北-上海」

南航宣布3/8起復航「台北-上海」

關鍵字：

武漢肺炎新冠肺炎COVlD-19山東青島辦公室消毒

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

男星揪10藝人進口罩工廠「連做8.5hrs產4萬2000個」

「最美趙敏」劉玉璞猝死家中…3天後才發現！

獨／我們被拋棄了嗎？　滯留湖北台灣民眾「研擬提告蔡政府違憲」

就是愛亞洲妹！56歲影帝掰了日籍前妻「新歡像未成年」網看傻

大量人潮瘋搶囤貨！Costco股價飆高

余文樂潮牌衣「手勢圖案」挨轟滾出大陸！

下波冷空氣更強、雨更多「全台變天」　最低溫時間曝

口罩國家隊無償支援　換算薪破500萬

柯文哲出狠招　卡死全國警政人事

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

南韓確診4335例　走錯哪步才爆發

游否希揪3男上三溫暖「整排名車占用公車格」

阿樂「下半身全透視」主持被看光！

韓返台1歲嬰遭3拒打疫苗　母控成人球

「柯文哲救了她兒子一命」　蔡壁如成忠心部屬

更多

最夯影音

更多
持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！
桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面