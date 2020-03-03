「辦公室消毒」產生恐怖毒氣！　害員工發燒咳嗽以為染新冠肺炎





▲多名員工出現疑似感染新冠肺炎症狀，沒想到竟然是消毒造成。（圖／示意圖／123RF）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，山東青島市一間公司近來傳出，多名員工上班後紛紛出現發燒、咳嗽等症狀，懷疑有可能感染新冠肺炎，然而檢查後發現，罪魁禍首竟然是辦公室用的「消毒液」，其所產生的有毒氣體差點把大家毒死。

《半島都市報》報導，青島市新冠肺炎醫療救治專家1日凌晨接到醫院急診室通報，當地一間辦公室多人出現發燒、劇烈咳嗽、呼吸困難等疑似感染新冠肺炎症狀，便馬上對相關人等進行腹部斷層掃描。檢查後，專家初步排除病狀與新冠肺炎有關，懷疑與吸入有害物質有關，施予相應治療方案後，成功許多病患的症狀獲得緩解。

專家進一步檢查發現，病人們是因為吸入高氯性氣體，造成呼吸道以及肺臟腐蝕性損傷，而問題竟然是出在辦公室消毒用的消毒液。原來是工作人員進行清潔時，不小心將含有84消毒液的污水與沖洗廁所的潔廁靈混合，2者混合後導致大量有毒氣體排放，才會造成員工吸入後出現不適症狀。

專家提醒，民眾若吸入有毒氣體時間較長或沒有及時醫治，除了會導致肺部灼傷甚至窒息死亡，幸好此案件中的患者及時接受治療後，情況已經逐漸好轉，目前仍在醫院接受觀察，待康復之後再回到工作崗位。

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