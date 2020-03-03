台北市46家企業申請無薪假　勞工充電每月最高領1萬8960元

▲勞動局長陳信瑜 。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊百業，根據台北市勞動局統計，截至2月26日為止，北市有46家企業申請縮減工時，通報人數有1586人，也就是所謂的「無薪假」，其中以住宿及餐飲業14家為最多；不過目前申請的企業僅有3家通過，開始實施縮減工時，83人受影響。

勞動局指出，目前已有46家提出申請，其中受影響行業以「住宿及餐飲業」為最多，共14家749人；「支援服務業（旅行社）」則有11家為次高，影響155人，其中通過備查企業家數為3家、實施人數83人，其餘因勞資協商未達成、或資料不夠完備，尚未核准。

▲今年已有46家企業申請無薪假。（圖／勞動局提供）

勞動局統計，2012年至今，以2016年核准放無薪假的企業最多，高達25家，企業申請通過實施無薪假，當時因陸客縮減所致，今年則是受到疫情影響，讓申請人數倍增。

勞動局長陳信瑜強調，企業仍應在無薪假期間給付基本工薪，並持續投保勞健保，不影響未來勞工的勞退年資；勞工方面，陳信瑜表示，無薪假期間可申請中央的勞工充電課程，每月最高可領1萬8960元，若再加上企業給付的基本工資，每月最高可領約3至4萬元。

勞動局將在3月9日起推出三場講座，盼企業瞭解無薪假規則。陳信瑜強調，講座的目的不是鼓勵企業放無薪假，而是讓企業瞭解，一旦不得不的選擇下，務必要顧及勞工的權益，勞資雙方都同意協商後，再把相關申請書提報給主管機關。





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