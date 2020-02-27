餐飲業受疫情打擊…他曝醫師房東暖舉「免租一個月」！全網讚翻：也太佛了

▲受新冠肺炎疫情影響，基隆餐飲業大受打擊。（資料圖／記者徐文彬攝）

記者戴若涵／綜合報導

受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情影響，旅遊、餐飲業者生意大受打擊！基隆一間餐廳業者在臉書社團中發文，表示自己的房東是一對醫師、醫師娘，在疫情衝擊下送暖「免租一個月」，讓他直喊，「真的是窩心」！房東的善舉也讓網友們大讚，「也太佛心了」！

新冠肺炎疫情全球關注！有多名確診病例的鑽石公主號曾停靠基隆港，船上乘客也曾下船觀光，讓基隆市政府不敢大意，緊急在基隆廟口等知名景點進行消毒，當地的觀光相關產業也因這波疫情受到打擊。

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「正能量分享給我們基隆人：超感動…一定要發的感謝文」一名經營餐廳的網友在臉書社團「基隆人」中發文指出，好人總在最需要的時刻出現，受這波新冠肺炎疫情影響，餐飲業受到衝擊，少見的是「房東願意伸出援手」！

他表示，自己的房東是在七堵的一對康姓醫師和醫師娘，在生意慘淡的情況下，房東給了他最溫暖的強心針「免租一個月」，讓他感動地直喊，「慷慨！大方！有愛❤️！我們僅以發文表示感謝與感動！」

許多網友見到PO文紛紛回應，「感動」、「人真好」、「真的是很有暖度的房東」、「房東太太好人有好報！」、「這房東真是大好人」、「這才是真的三贏局面！祝福房東一家一生平安」、「現在社會 有錢又有德的人，太少了，不得不讚一個」、「真的雪中送炭」、「好暖的房東喔」。

▲網友全文。（圖／翻攝自Facebook／基隆人）

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