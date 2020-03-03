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餐飲人員多數沒戴口罩？鹽酥雞老闆「邊拿米血糕邊收錢」　他怒轟：噁爆了

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▲。（圖／記者周宸亘攝）

▲從3月5日起，成人口罩購買量增加為7天3片。（圖／記者周宸亘攝）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒，民眾開始落實戴口罩、勤洗手等預防措施。有一名網友表示，疫情如此緊張的狀況下，他卻發現多數餐飲人員是沒有戴口罩的，「有沒有餐飲人員大多不戴口罩的八卦？」多數網友回覆表示認同，也有網友藉機砲轟許多人雖戴口罩卻沒戴好，有戴跟沒戴一樣。

原PO在PTT上表示，「目前疫情緊張，但我發現沒有戴口罩的餐飲人員佔了絕大多數，不知為什麼政府沒發現，然後出來呼籲一下...有沒有餐飲人員大多不戴口罩的八卦？」

請繼續往下閱讀...

貼文一出後，就有一名網友回覆分享自己的經驗，他表示上次去吃知名的粉圓冰，老闆跟客人一直聊天，一堆口水噴進去那桶粉圓裡面，邊吃邊想吐；還有在動物園外面賣雞蛋糕的老闆，一直說他的雞蛋糕多好吃，還滔滔不絕的說以前是兒子再賣的，後來兒子考上台大，只好自己出來賣，老闆邊講話邊把口水吞雞蛋糕裡。

該名網友繼續說道，買鹽酥雞時，老闆娘戴手套一邊拿米血、拿豆子、拿鹽酥雞，又一邊拿客人的錢，拿完錢之後又繼續拿食物，真的很噁，「台灣的實品衛生真的很不達標阿...噁...」。

▲。（圖／記者周宸亘攝）

▲口罩實名制之後，民眾紛紛排隊買口罩。（圖／記者周宸亘攝）

有另一名網友表示，比起沒戴，更讓人不爽的是戴不好，賣吃的也好，路人也好，一堆人戴口罩只遮住嘴巴、只遮住下巴、鼻頭金屬墊沒彎、正反面戴反、用手挖鼻孔再用同一支手指把口罩掛回去，諸如此類不合理使用狀況滿街都是，「這些人到底有沒有搞清楚這樣根本就別戴了？反正口罩給你們也是浪費國家資源，真心覺得衛福部防疫廣告與其找新梗，找網紅拍片，還不如照三餐放送防護基本功就好，戴口罩，洗手，自我消毒，這些事情起碼三成的人做不到位，口罩酒精生產再多也白搭。」

其他網友也表示認同的紛紛留言，「店家都這樣」、「手搖飲料店也是」、「還有把口罩拉下來咳嗽打噴嚏的廚師哦」、「看到備料準備食材時口罩在下巴，要招呼客人時再拉起來的」；也有網友緩頰，「做小生意的根本沒時間去排隊買口罩」、「我看到的大部分都有戴拉」；還有網友開玩笑表示，「選外送，沒看到就好」、「台灣價值」。

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