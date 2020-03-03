公開「確診者」疫調資訊？　陳時中提「5大劣處」：我也很為難！

▲指揮中心提出公開確診者疫調資訊的5大劣處。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎疫情未停，今（3）日在確診一例，累計42例。由於外界仍有要求公開確診者相關資訊、就醫醫院、工作場所等聲音，中央流行疫情指揮中心今也提出「公開確診者疫調資訊」的5大劣處，包括確診者被標籤歧視、隱匿疫情等。指揮官陳時中對此也坦言「我也很為難！」

指揮中心指揮官陳時中表示，對外講過很多次，對防疫有幫助的資訊會公開，可以掌握特定對象、疫調做完全、該隔離的確實隔離，就不會再進一步公開，如果沒辦法掌握到的才會公開，但很多人仍呼籲要滿足民眾知的權利。

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對於是否公開疫調資訊，陳時中坦言「我也很為難！公開的好我知道，可以自行避開公開地點，但公開最讓人擔心的就是疫情調查上會有很大的困難，因此公開反而是有害的，並沒有幫助，可能導致隱匿的可能性變高，這樣對防疫的傷害更大，因此自我防護才最重要。」

公開疫調資訊或許可以讓民眾提高警覺，降低出入高風險場所，但會選擇不公開，主要是讓似患者願意通報、早期發現比較能控制疫情，且確診者個人資料不容易被肉搜，讓確診者更能主動配合交代足跡和接觸史。因此指揮中心也提出以下「公開確診者疫調資訊的5大劣處」，呼籲民眾不要肉搜，以免造成疫調困難。

1.社會上對於確診者的標籤歧視化，造成社會上的對立（如SARS時期和平醫院封院）。

2.病患怕被「獵巫」或「標籤化」，小病不敢看醫生，隱匿疫情，延遲發現，反成防疫漏洞。

3.確診者個資容易被肉搜，造成疑似患者不敢坦白告知行蹤及軌跡，怕波及到親朋好友，造成疫調的困難。

4.確診者到過的公司行號，可能被迫不必要的休息甚至歇業，經濟活動影響層面會越來越大。

5.公布病患所在醫院被貼標籤，造成醫護人員壓力，醫院可能難以正常營運。其他醫院可能開始拒收疑似確診病人，病人無法得到安全隔離治療，增加家庭、社區群聚感染的風險。

▲指揮官陳時中親自寫下公開疫調資訊的劣處。（圖／指揮中心提供）