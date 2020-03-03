有阿滴、HowHow、蒼藍鴿！「9位YouTuber合體防疫片」...粉絲：陣容超猛

▲蒼藍鴿介紹關於新冠肺炎的基本知識。（圖／翻攝自YouTube）

記者周亭瑋／綜合報導

新冠肺炎全球肆虐，日前Google與9位知名YouTuber合作，拍攝8分多鐘的防疫片，宣導疫情資訊、預防方法、及正確觀念，而龐大陣容引來大票粉絲支持。

醫師蒼藍鴿（台大醫院兒科醫師吳其穎）在片中指出，新冠肺炎是我國第五類法定傳染病，這種肺炎的病原體是所謂的冠狀病毒，主要透過飛沫和接觸傳染，「這兩種感染模式要特別注意，包括接觸到患者的口鼻分泌物，還有接觸患者後沾染了病毒，在沒有洗手的情況下，吃東西、揉眼睛，就有可能被感染。」

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蒼藍鴿還提到，「常見症狀有發燒、咳嗽、有痰、頭痛、全身倦怠、上呼吸道症狀，少數人會演變成較為嚴重的肺炎。」

▲阿滴提醒大家，口罩要去「哪裡買」，還有購買時「帶什麼」。（圖／翻攝自YouTube）

美食Youtuber千千提醒大家，洗手是最重要且最基本的預防方式，「濕洗手至少40秒以上，乾洗手則至少20秒以上。」而白癡公主呼籲，進出醫院場所、通風不良或擁擠的密閉空間內，像是電影院、圖書館、KTV等，建議戴口罩自保。

「當家主播」視網膜也加入影片陣容，教大家一般平面口罩的戴法，及丟棄的方式。阿滴則談到口罩實名制後，一些購買要注意的事項。

志祺七七表示，「恐慌可能比病毒本身還要可怕，呼籲大家千萬不要相信來源不明的消息、搶購資源、及誤信關於病情的謠言，若有相關疑慮或問題，都可以到疾管署去查證確的資訊。」

▲HowHow叮嚀，不要聽信假消息。（圖／翻攝自YouTube）

YouTube頻道「欸你這週要幹嘛」也接力，教大家如何在日常生活中，做好防疫工作，及如何調配消毒水，「不管是酒精或消毒水，都不是濃度越高越好，而是應該以正確的方式去使用它。」

至於蔡阿嘎，身為家長的他直呼，最擔心小朋友會感染，而最重要的預防工作，就是要勤洗手，同時也教網友，怎麼把成人口罩改成兒童用口罩。

最後，HowHow針對居家隔離、檢疫或健康自主管理的朋友們，做進一步的提醒，表示「14天務必乖乖待在家或指定地點喔！」