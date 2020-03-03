振興抵用券須「異地消費」？　蘇貞昌：不要限制比較好

▲行政院長蘇貞昌、經濟部長沈榮津備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院上月27日召開院會拍板通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」，經費上限為600億，其中防疫隔離假的補償金總計列18億、振興抵用券總計匡列20億，不過傳出振興抵用券須到國旅住宿才能獲得，目的是刺激異地消費。行政院長蘇貞昌3日表示，有關異地消費的規定目前還沒有定案，「要達到我們的目的，不要限制比較好」。

立法院於上月25日通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，共編列新台幣600億元預算用於防疫與振興紓困，行政院27日火速通過特別預算案，並送立法院審議。蘇貞昌3日赴立法院就「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」編製經過進行報告，並備質詢。

▲國民黨立委賴士葆 。（圖／記者屠惠剛攝）



有關振興抵用券方案，傳出初步規劃採消費折抵方式執行，共分成4種券，分別可在餐廳、夜市、商圈以及藝文活動抵用，每張券200元，但須到國旅住宿才能獲得，目的是刺激異地消費。國民黨立委賴士葆3日質詢時詢問，振興抵用券是否一定要「異地消費」。

對此，蘇貞昌表示，這部分目前還沒有定案，「還不是照你說的那樣」，不過委員的這個指教很重要，「要達到我們的目的，不要限制比較好」，使用的方法上也盡量不要太麻煩。

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