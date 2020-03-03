獨家追蹤／「我要回家」每人募資1千元請律師　滯留湖北台灣人「研擬提告蔡政府」

記者任以芳／台北── 湖北報導

滯留湖北一千多名台灣民眾等不到包機回家，有最新的自救辦法。《ETtoday新聞雲》記者獨家掌握消息，目前有部分台灣民眾號召「集資」，大家自費跨海請台灣律師幫忙打官司，「提告蔡英文政府違憲，剝奪他們回家的權利。」

滯留湖北不願具名的台商私下透露，原本滯留民眾還能體諒，蔡政府堅持防疫的理由，所有人把希望放在湖北解封後，以為政府會安排返台計畫。最後，所有人情緒崩潰了，關鍵點在於27日陸委會發布的訊息，「基於防疫考量，滯留湖北1235人的名單交給移民署，針對滯留湖北的民眾入境台灣多方掌握，同時要求民航局發函給各航空公司把關。」返台名單變成「禁止管制入境名單」，成為壓垮滯留湖北的台灣民眾最後一根稻草。

目前滯留湖北台灣民眾，有部分人發動研擬提告蔡政府。一名滯留湖北台灣人私下透露，他一個月前加入的100多人的群組，有人提出採取法律行動，留言寫下「被註記在冊，禁止自行返回台，解封後未必回的台灣，大家要動起來捍衛自己權益，支持集資加入訴訟政府的行列」。另外，群組也有人提到「一人捐1000元台幣請律師打官司，加上台灣有志工團體奔走幫忙，希望能有作用」，不少人表態願意加入訴訟行動。

▲鑽石公主號華航包機返台，滯留湖北台灣民眾希望兩岸能再協商返台包機。（圖／記者林敬旻攝）

滯留湖北的台灣民眾表示，為了研擬提告事宜，有滯留的台灣人請教法律人士意見，建議「引用憲法第十條規定人民有居住丶遷徙之自由，旨在保障人民有自由設定住居所丶遷徙丶旅行，包括入出國境之權利。人民為構成國家要素之一，從而國家不得將國民排斥於國家疆域之外。」

不過，憲法第十法條還是有但書，「於臺灣地區設有住所而有戶籍之國民得隨時返回本國，無待許可惟為維護國家安全及社會秩序，人民入出境之權利，並非不得限制，但須符合憲法第二十三條之比例原則，並以法律定之。」滯留湖北台灣民眾也表示，「各國人民在大陸隔離14天已陸續返國，目前滯留湖北的台灣民眾都超過隔離期，也沒有任何感染症狀，不明白台灣政府禁止他們返台的比例原則到底是什麼？」也有人建議，國家防疫非常重要，是否能參考先前白血病少年模式，讓真正需要回家的台灣人，確認健康正常的情況下，優先分批返台，再配合隔離。

▲日前滯留湖北賴姓小兄弟寫信給蔡英文，表達回家訴求，非常擔心媽媽回台失業。（圖／湖北台胞返台救援會長徐正文授權）

滯留湖北台灣民眾也表示，誰都不願意走上提告政府這條路，很多人急著返台工作，假已經請完，沒有薪水入帳，很多水電、瓦斯，保險費、房貸等家庭開銷繳不出來，擔心如果失業，什麼都沒了。他說，「蔡政府沒有建立統一聯繫窗口，也沒有任何安撫進度，自行打電話給海基會、陸委會、勞動部一直被踢皮球。」等待一個多月，大家都非常失望，才會做出如此沉重決定，目前已經有部分人醞釀研擬提告蔡政府，只求一條明確的回家路。