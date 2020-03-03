近三年最大台商投資！　國喬500億新建泉州石化產業鏈

▲3月2日，國喬泉港石化項目透過福州、泉州、高雄三地視訊連線的特殊方式進行簽約。（圖／取自福建日報）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情下，大陸台商出現復工後最大手筆的投資項目。據《新華社》報導，3月2日，兩岸福州、泉州、高雄三地透過視訊連線，舉行了簽約儀式，國喬石化計畫在泉州泉港石化工業園投資500億元新台幣，新建丙烷脫氫及聚丙烯項目。

國喬董事長楊品正說，國喬是台灣第一家生產苯乙烯單體的企業，是台灣唯一尼龍66生產公司；同時，公司一直在大陸尋找合適的投資機會，本次選擇福建泉州泉港合作，是看中當地石化產業基礎，廣闊的市場前景和良好的發展空間，以及福建一系列惠台政策。

在簽約儀式上，三地分別在泉州、高雄搭建簽約分會場，並由福建省委書記于偉國等陸方官員，於福州視訊連線見證，創下近三年來，泉州投資額最大的台資項目紀錄，也是大陸台商復工後的最大手筆；新建企業名稱擬定為「泉州國亨化學有限公司」，目前已預先報備由政府部門核准。

▲福建省委書記于偉國、省長唐登傑在福州視訊見證簽約。（圖／取自福建日報）

根據計畫內容，國喬將在泉港石化工業園區投資500億元新台幣，新建每年100萬噸丙烷脫氫（PDH）及每年90萬噸聚丙烯（PP）產能，分為兩期階段性實施，第一期投資300億元新台幣，預計今年底開工建設，2023年完工投產，設計年產值達到100億元人民幣。

陸媒報導稱，該項目符合全球發展趨勢，即原料輕質化，具有低碳環保、收率高、工藝路線簡單等優勢，可帶動下游醫用塑料、食品級塑料製品等行業發展。

事實上，中國石化聯合會才在日前提出，將於今年內編制完成《石油和化學工業「十四五」發展規劃》，以及行業科技創新、綠色發展、石油化工、化工新材料、現代煤化工、石化園區等專項規劃，確立「十四五（2021到2025年）」石化產業高質量發展的奮鬥目標，實現石化強國建設。

于偉國表示，福建共有台資企業超過1萬家，累計利用台資超過300億美元，目前正「一企一策」，推動企業有序復工復產。未來，福建將積極探索兩岸融合發展新路，打造台胞台企登陸的第一家園。

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