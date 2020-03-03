中央編列600億疫情特別預算　盧秀燕：各局處全力爭取

▲盧秀燕指示各局處全力爭取600億疫情特別預算。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕3日在市政會議上表示，中央因應新冠肺炎疫情已編列600億元特別預算，她希望各局處能掌握各部會所研擬的相關草案，提早做好因應計畫，並極力爭取這筆預算，一旦拿到預算才能盡速運用。

市政會議上由教育局長楊振昇以「因應嚴重特殊傳染性肺炎開學防疫及應變作為」為題進行專案報告，盧秀燕表示，行政院因應新冠肺炎疫情編列600億特別預算，立法院各委員會昨天也已選出召集人負責這600億的審查，包括防疫作為、減稅及補助等紓困措施，因為這是全國的資源，中央會分配到衛福部、經濟部、教育部等各部會，各部會再對應地方政府各局處，為節省時間，中央各部會已經在作業，例如經濟部已編列振興券，有些部會則會編列人事補助或採買津貼等，各行各業也開始討論如何運用這筆預算。

盧秀燕希望各局處能掌握中央各部會研擬的相關草案及資訊，當這筆經費分配到各局處的時候才能夠盡速運用，雖然中央也可能跳過地方政府直接發放，但也有可能針對各縣市自身的防疫作為審查補助，因此市府必須了解並做好相關計畫，極力爭取這筆預算。

此外，地方政府與轄內機關的資訊流通較容易，因此市府各單位如果掌握到中央資訊時，須適時轉達給所轄團體、民意機關或各行各業的負責人，讓他們了解正確方向。

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