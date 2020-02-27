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愛他就想獨占他！超愛吃醋星座女TOP4　牡羊天天緊迫盯人、處女嚴防情敵　

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▲▼星座,愛情。（圖／翻攝自PAKUTASO）

▲有些女生在愛情中很容易吃醋，常查男友勤、甚至不允許男友手機裡有別的女生的電話。（圖／翻攝自PAKUTASO）

記者張芳瑜／綜合報導

戀愛時，有些女孩會變得占有慾很強，討厭另一半和異性說話、互動，男友追蹤漂亮女生的IG，被知道了立刻發火，甚至不希望戀人多看別人一眼。而這一切行為都是因為沒有安全感，老是擔心有人會來搶走男友或男友移情別戀、甩了自己。《星座好朋友》就整理出12星座女中的「超級醋罈子」TOP 4，雖然吃醋是一種愛的表現，但吃過頭可是會傷人又傷己。

牡羊女：缺乏安全感

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平常看起來很有自信的牡羊女，其實非常容易吃醋，因為她們在愛情裡沒有安全感。在牡羊女眼中戀人太優秀了，自己實在不夠好、配不上戀人，所以老是擔心要是出現了比自己更好的異性，另一半會不會就要跟自己提分手。牡羊女神經質的表現就是會把另一半看得緊緊的。

處女女：覬覦戀人的人太多

處女座的女孩心思細膩，做事謹慎，這一點也反應在愛情上。她們覺得這個社會別有用心的人太多了，如果自己不小心一點，戀人很容易就被那些不懷好心的異性給拐走了。所以處女座會把謹慎的態度用在防情敵上，時時刻刻都不會鬆懈。

天秤女：有一顆敏感的心

一旦有異性靠近天秤女的戀人，她們那顆愛想像的腦袋就會警鈴大作，開始胡思亂想猜測戀人的心思，幻想出各種情節來庸人自擾。比較敏感的天秤女覺得不論對方有沒有問題，有防總比沒防好，感情要守得牢必須有所行動，要是一個不注意很容易就被趁隙而入！

魔羯女：男友有前科

魔羯女如果表現出濃濃醋意，那麼很可能是因為另一半有過不忠前科，才會讓她們一不小心就觸動敏感神經。剛開始魔羯女會給戀人百分之百的信任，但是只要有一次出錯，魔羯女就會常常懷疑對方，怕戀人又再犯而傷透她的心。

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