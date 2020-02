有錢人想法和你不一樣！揭曉39種與眾不同的「富思維」

▲富人的思考方式和大多數人不太相同。(圖/pixabay)

作者:湯姆.柯利, 麥可.雅德尼

譯者:羅耀宗

摘自:《習慣致富:成為有錢人,你不需要富爸爸,只需要富習慣》

【三十九種與眾不同的富思維】

拿破崙.希爾(Napoleon Hill)寫了一本名為《思考致富》(Think and Grow Rich)的經典之作,雖然出版於幾近一百年前,你會發現幾乎每位成功投資人的書架上都有這本書。

請繼續往下閱讀...

這本書之所以稱為《思考致富》而不是《謀職工作致富》,是有好理由的。這是因為富人的思考方式和大多數人不同,而那些努力工作的人最後並沒有致富。

在我看來,你的財富層級(你有多富有)是衡量你心態的最好方法。除了暫時挫敗以及因繼承或運氣而得到巨額財富,如果你想知道人們對於金錢的想法,看看他們的銀行帳戶就知道。

這可能就是為什麼人和金錢的關係連繫著那麼多的情緒和精神官能症。我想這就是為什麼我聽說若要解決金錢問題,那就先去檢查一下自己的腦袋。

你被舊有信念束縛了嗎?

十年來,我指導超過兩千人,學到的一個重要教訓就是:致富受到的最大限制之一是根深蒂固的信念,認為有錢是錯的,而擁有大量金錢的人本質上是壞的、不誠實或自私。

這些信念當然不真確,而且可以回溯到童年早期的制約,因為其他人(你的父母)渴望合理化他們自身財務失敗的事實。

其實,錢是好的。

興建醫院、教堂和住家需要用到錢。你需要錢去買房子、汽車、衣服、食物、度假,以及生活中的所有美好體驗。賺取金錢不是把錢從別人手中奪走。財富傾向於流向那些能以最具生產力的方式生產有價值產品和服務的人,以及能夠投資它以創造有利於他人就業和機會的人。同時,財富會從用得不好或者以缺乏生產力的方式支出的人手中流出。

你曾聽過「水往低處流」這句話,對吧?幸好,或者不幸的是(取決於你在財富金字塔的層級),金錢也是如此。金錢會在你所在的地方與你相遇。

我前面提過,但因為這是本書最重要的訊息之一,所以再次提醒:

你的想法帶來感受,你的感受帶來行動,你的行動帶來結果。

換句話說,你的內在世界(想法和感受)直接影響你的外在世界(帶來你所獲得成果的行動和習慣)。所以,不要低估這個原則的力量。我第一次讀到快要一個世紀前出版的一本書(華萊士.華特斯的《賺錢的科學練習》),就是這樣低估了,但一了解這個原則的力量,它便成了加快我成功的關鍵。

當然,此後有很多書都寫到了這個概念,最近更因哈福.艾克(T. Harv Eccer)寫的《有錢人想的和你不一樣》(Secrets of the Millionaire Mind),還有史蒂夫.席博德(Steve Siebold)寫的《富人與眾不同的一百種思考方式》(100 Ways the Rich Think Differently)而流行起來(兩本書都在我的推薦閱讀清單上)。

因此,我將在本章概述富人不同於一般人的三十九種思考方式,因為這決定了他們的富習慣,使得他們的行動不同於大多數人。請記住,如果你想要變富有,就必須研究大多數人(窮人)的行為,然後做相反的事。

請記住,我使用「富人」和「窮人」這些辭彙並沒有冒犯的意思,而且不是在做價值判斷,這只是用來對比表達兩種非常不同的思考方式。所以,我們來看看產生財富的思維和貧窮思維之間的差別。

首先,以下的表格總結了富人與眾不同的許多思考方式。這張表應該已經告訴你,窮人對目前的收入發展出狹隘的思維,並且調整他們的生活以適應自身財務狀況。這點表現在他們穿的衣服、開的車以及光顧的餐廳上。這都與他們如何思考有關。

該是建立新信念的時候

你有多常發現自己落在這個表格的左欄,以及你可以如何更像右欄的人?而且,同樣重要的是,這會如何影響你的習慣和行為?

不管是什麼使你走到今天的位置,都不會讓你更進一步走下去,這就是為什麼你需要學會以不同的方式思考。這是富人不斷閱讀和學習的原因之一。

▲▼ 一般人與富人的思考方式 。(圖、表格/遠流出版提供)

在我的研討會上,我經常問學員小時候在金錢方面被教了什麼,條列出來的通常如下:

● 錢不會長在樹上。

● 骯髒的富人,不潔的金錢。

● 我們不配有錢。

● 不可能有了錢還心性善良。

● 富人貪得無厭。

● 必須努力工作才能有錢。

● 不應該談錢或炫耀財富。

請記住,我們是在還沒有想法去決定它們是對或錯的童年時期被告知這些事,許多人卻將這些迷思帶到成年。但是今天它們毫無意義。

為什麼不瀏覽前述表格的三十九種思考方式,看看有哪些撥動你的心弦?你當然可以添加我所漏掉任何與你有關的內容,然後設法了解為何你堅持這些信念。它們還有意義嗎?

現在是擺脫你可以質疑或者曉得是無稽之談的任何說法的時候。現在是捨棄根本不真實、阻礙你遲滯不前,以及阻止你變富有的任何東西的時候。更重要的是,現在是用一些給你力量的新信念取代它們的時候。為什麼不寫下新的清單:

● 我值得擁有財富。

● 對我來說,有錢是沒問題的。

● 我會變得富有。

事實上,盡量選擇前述表中右欄的許多(如果不是全部的話)信念,使它們成為你的新金錢信念。

我們首先要談:富人是否貪得無厭?

富人真的貪得無厭嗎?

許多人認為富人都很貪婪。這不是真的。有些富人的確貪婪,就像一些窮人那樣。但是和我交往的大多數富人都明白捐贈的重要性,因為社會會變得更美好。

依我之見,在你創造財富之後,你便有責任回饋社會,有捨才有得,回饋是致富的必要步驟。甚至在富有之前,你就應該樂善好施。為什麼?因為牛頓定律說:「每一個動作都有反應。」如果你貪婪,人們會以其人之道還治其人之身。你必須把錢給出去才會得回來。記住:有捨才有得。

接著要談……

金錢買不到快樂!

這也錯了!我的共同作者柯利花了五年時間,研究富人和窮人的日常習慣,發現:

● 八二%的富人感到快樂,九八%的窮人不快樂。

● 八七%的富人覺得婚姻幸福,五三%的窮人不幸福。

● 九三%的富人感到快樂,是因為他們喜歡或熱愛賴以維生所做的事,而八五%的窮人不快樂。

● ○%的富人因為財務狀況而快樂,九八%的窮人不快樂。

柯利也發現,金錢問題會對你的生活造成連鎖效應。它們可以造成整體的不快樂感,而且可能製造婚姻壓力,使雙方在婚姻中感到不幸福。更糟的是,這種壓力會導致健康問題,進而對子女的生活產生負面影響。

另一方面,柯利發現,有錢創造出整體的快樂感,改善你的婚姻關係,消除和金錢問題有關的壓力(這可以改善你的整體健康狀況),父母也因此能給孩子優質教育,奠定人生成功的基礎。

如果你為人父母,那麼我相信你會同意,子女的人生順遂,你會感到快樂;如果掙扎求生,你會不快樂。因此,當窮人說「錢買不到快樂」,他們錯了。這就和他們所想及所說的其他許多讓人喪失力量的信念一樣。

富裕能提高你在生活中許多領域的快樂感。柯利的研究發現,富有和貧困對你生活的所有層面都會產生骨牌效應,所以如果改善生活中的財務狀況,就會提高其他層面的快樂。

如果想提高生活中的整體快樂感,你就必須結束貧困。

然而……

要有更多錢,你必須有更多錢

這不只是智慧之語,更是明智的事實,對某些人來說是不爭的現實。

記得早年的導師吉姆.羅恩(Jim Rohn,美國知名哲學家、勵志作家及演說家、企業領袖。)說過:「如果你不喜歡現狀,那就改變它。你不是一棵樹。」

他也說,變富有起於感恩的態度。這就是為什麼我要你盤點已擁有的所有美好財富。

來吧,問問自己:「我的生活中有什麼要感激的?」請用幾分鐘寫下來。 現在,如果你向世界各地的大多數人展示這份清單,他們會說你富有。

瞧,財富是情境和觀點的問題,最後會產生一種感受。感謝你擁有的一切,你會立刻覺得富有。

這就是訣竅,一旦你覺得富有,就會表現得富有,而這將吸引更多的財富投向你。

相信自己能夠富有且值得富有的人,就是會富有的人,因為他們會採取相應的行動。人們變富有是因為他們決定變富有,因為他們像富人一樣思考。他們始終採取必要的行動,將信念化為現實。

這就是為什麼我現在要你決定你值得富有的原因。這將是你邁向更富裕的第一步。畢竟,處境比你困難、面臨的障礙和限制遠大於你的人已經成為巨富,所以為什麼你不能?出身寒微,或者不如你聰明,或者童年更困苦或沒人扶養的人,已經賺得巨額財富,所以你也可以!

如果你認為你能,你就會做到。你的態度決定你的命運。

★本文經遠流出版授權,摘自《習慣致富:成為有錢人,你不需要富爸爸,只需要富習慣》。

►偷偷分享少女秘密!