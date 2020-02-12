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成功人士共有的富習慣！想致富先靠這3點學會「延遲滿足」

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▲▼假日經濟，購物，逛街。（圖／Pixabay）

▲成功人士中有一個相同的「富習慣」，就是他們能夠「延遲滿足」。（圖／Pixabay）

作者：湯姆．柯利, 麥可．雅德尼
譯者：羅耀宗
摘自：《習慣致富：成為有錢人，你不需要富爸爸，只需要富習慣》

【延遲滿足的祕訣】

我們生活在消費的世界，人們總是在最新、最好的玩意兒和產品上架後，尋求立即得到滿足。不妨想想Apple和排隊買最新iPhone的人龍長到離譜的地步！

請繼續往下閱讀...

然而談到資金管理和致富，耐性和延遲滿足會使一切變得不同。

有耐性的人會比尋求「簡單」（卻昂貴）信貸的人更有可能存錢，因為他們樂於等到日後才買新車或大螢幕電視。

他們不必昨天就擁有一切！

延遲的力量

我在成功人士中發現一個共有的富習慣，那就是他們能夠延遲滿足。

成功人士擁有更大的耐性，而且傾向於延後享受工作的成果。他們有能力去努力實現長期無法實現的目標。

學會延遲滿足，而不是尋求立即滿足，是成功的根本，尤其在談到投資、商業和賺錢等事情時。這表示今天支付的「便宜」價格，長期而言負擔的成本可能高得多，因為你是利用信貸去支付。

在其他事情都一樣的狀況下，有消費性債務者和沒有消費性債務者的一個關鍵區別是，沒有背負消費性債務的人擅長延遲滿足，而背負消費性債務的人卻不擅長。最簡單的形式是，能夠等上十五分鐘得到兩顆棉花糖而不是一顆棉花糖，就是延遲滿足的結果。稍後會談論更多這個事實！

你能等到存夠錢再去買東西，而不是一想要就衝動購物，這就叫延遲滿足。你能在今天投資金錢，好在退休時有錢可用，這就是延遲滿足。真正的問題是：你如何學習延遲滿足？

就像我說的，學習延遲滿足並不容易，但如果你遵循一些簡單技巧，它可以成為你的富習慣工具包裡的技能。

一、寫下金錢目標清單，並把它們放在每天都能看到的地方。另一個做法是把你的金錢目標告訴某人，也許是導師，然後他就能鞭策你對它們負責。

二、每次你起心動念想買某樣東西時，好好思考那是想要的或需要的。如果是想要的東西，例如新西裝或手提包，那麼至少等上二十四小時再決定是否要買。大多數時候，二十四小時足以讓自己看清根本不需要它。對於更昂貴的東西，你應該延遲更長的時間。如果是上網購買，那麼先將它放進購物車，但不要點擊結帳鍵如何？二十四小時後再回來，如果仍然「需要」那件物品，就買下它。你會很驚訝的是，慾望經常會消失得無影無蹤。

三、另一個策略是請教年齡比你大得多的人，了解他們希望在你這個年紀時用什麼不同的方式處理金錢。他們可能分享你不曾想過的觀念。根據我的經驗，他們可能透露，希望在人生更早時候就開始儲蓄和投資，而不是把錢花在當時認為需要的東西上。

延遲滿足的科學實驗

我來進一步解釋：許多人認為延遲滿足是成功的祕訣，我當然相信這是其中一個。多年來已有無數關於延遲滿足的研究，所以我想和你分享其中兩篇，說明它是怎麼運作的。

一九七二年，有一項實驗測試兒童延遲滿足的能力。這個實驗中，研究人員提供兒童一個選擇。他們可以現在就有一顆棉花糖，或者只要等十五分鐘就有兩顆棉花糖。研究人員將孩子留在房間裡，托盤上放著一顆棉花糖。

實驗人員用一台祕密攝影機拍攝房內的情況。大多數的孩子都迫不及待，很快就直接吃掉棉花糖。然而有三○％左右的孩子能夠延遲滿足，並拿到第二顆棉花糖。

有趣的是，同樣的孩子在接下來的三十年接受測試，猜猜發生了什麼事？

能夠等待第二顆棉花糖的孩子在之後的人生更為成功！他們在學校的考試成績比較高，濫用毒品的問題比較少，上大學的可能性高得多，體脂肪較低，長大成年後賺更多的錢。

根據研究者的說法，實驗中的孩子用了許多技巧以延遲滿足和控制自己。有些孩子轉過身不看托盤或棉花糖，有些遮住眼睛不讓自己看到棉花糖，有些甚至踢桌子或拔頭髮以分散注意力，還有其他孩子撫摸著棉花糖，好像那是洋娃娃。

這些當然都是控制他們注意焦點的技巧，肯定是孩子們使用的把戲，可是行得通。從這項實驗可以清楚看出，三○％的孩子運氣不錯，從小就養成自我控制的能力。但是許多人認為，成年人也能透過練習培養自制力。有了那種自制力，他們更加成功並且實現目標。

換句話說，這一系列的實驗證明，延遲滿足的能力對人生的成功至關重要。 仔細想想，可以看到延遲滿足的能力對每個領域的成功都有影響。

● 如果你現在能夠延遲看電視的滿足感，先寫完作業，那麼你將會學到更多、拿到更好的成績。
● 如果你延遲在商店買糖果或薯片的滿足感，那麼你回到家會吃到更健康的食物，身體也更健康。
● 如果你延遲提早結束鍛鍊的滿足感，多重複做一些練習，那麼你的身體會更強壯、更健康。

所以我們要問自己的問題是：為什麼有些孩子天生更有自制力，因此注定會成功？

研究者對延遲滿足的概念進行更多的研究以找出答案。羅契斯特大學（University of Rochester）研究人員決定複製棉花糖的實驗，但有個重要的調整。這一次，他們將孩子分成兩組。

根據研究結果，第一組孩子也接觸到不可靠的經驗，例如承諾給更大盒蠟筆或更多貼紙，而不是先前給孩子的小選擇。但這些承諾從來沒實現。相反地，實驗人員給第二組孩子可靠的經驗，向他們承諾會給他們更好的蠟筆和貼紙。不必是愛因斯坦，也知道棉花糖實驗接下來會發生什麼事！

第一組經歷過那些食言而肥的承諾，沒理由相信研究人員會給他們第二顆棉花糖，所以他們很快就吃掉眼前第一顆棉花糖。然而第二組經歷了延遲滿足訓練，由於承諾他們的事情會實現，所以學到等待是值得的，因為他們之前收到更好的蠟筆和貼紙。他們也有能力等待更久。根據研究結果，一般來說，他們等待的時間比第一組長四倍。

換句話說，研究人員發現，孩子延遲滿足和展現自制力不是與生俱來的特質，而是受到親身經驗和環境的影響。事實上，環境的影響幾乎是立即的。只需要幾分鐘的可靠或不可靠經驗，就足以將每個孩子的行動推向某個方向或另一個方向。

延遲滿足的基礎知識

幾十年來，這些棉花糖經驗變得非常流行，但它們只是延遲滿足拼圖的一片。
人類的行為（以及整體的生活）遠比這複雜許多，所以我們不要假裝一個四歲小孩做的選擇，將決定他的餘生會多富有或多成功。

然而我的觀察是，這些研究確實凸顯了一個非常重要的富習慣。等候第二顆棉花糖或者更好的蠟筆或貼紙並不容易，事實上，對孩子來說格外困難。但是改變從小一直練習的根深蒂固習慣和生活方式並不容易，一旦你意識到延遲滿足概念的重要性，它就完全能夠做到。

就從承認你的習慣是要提供立即的滿足、對自己的思考型態做點小改變開始吧。

請記住，如果它來得太快，你可能很容易再次失去它。所有好事都需要時間！

正如巴菲特講的智慧之語：「財富就是把錢從沒耐性的人手裡轉移到有耐性的人手裡。」

延遲滿足意謂什麼？

延遲或延後滿足的定義，是能夠抗拒即時的報酬，等待稍後的報酬。稍後的獎賞通常遠大於立即的獎賞，這就是值得等待的原因。

對延遲滿足的能力所做的研究顯示，這項技能還有其他許多正面成果，包括學業有成、身心健康和社交能力突出。同樣的，一個人延遲滿足的能力，和耐性、衝動、自我控制、意志力等其他技能有關，而這些都包含在自我調節的行為中。因此，如果我們想想富人和成功人士，他們的關鍵富習慣之一就是能夠延遲較少的立即報酬，以換取稍後更多的報酬。但我們要記住，對大多數人來說，這種技能不是天生的。

人類天生喜歡立即滿足。我們愛它！雖然早在現代的貨幣體系出現之前，進化就使我們成為那個樣子，遺憾的是，在我們想要致富時，立即滿足的渴望對我們並沒有幫助。事實上，它反而傷害我們。

這是許多高所得者不「富裕」的原因之一。你會經常發現，他們賺得愈多，花得就愈多，最後入不敷出、為生活奔波，因為他們需要支持的生活方式極少或根本沒有持久的價值，卻需要用很高的固定成本去維持。他們通常花錢在豪宅、名車和令人歎為觀止的假期等上面。他們過著立即滿足的生活，是大手筆支出同儕群體中的一員，而且必須更加努力工作，以維持不再感到有時間或精力享受的生活方式。這就是我們通常所說的汲汲營營。

延遲滿足和金錢

談到最新的玩意兒或流行，大多數人都難以自我控制。在我們現在置身的科技世界，情況更糟的是，人人都能立即接觸到錢，不管是真實的錢還是其他的錢。

太多人使用信用卡衝動購買，而實際上他們沒辦法很快償還。遺憾的是，這種心態很快就會導致財務毀滅。

現在該是對自己誠實的時候了。你是立即滿足的奴隸嗎？如果是，有許多策略可以打破這個循環，但首先你必須認清這個窮習慣。且讓我說清楚：消費性債務絕對不好。刷信用卡衝動購買，或者承擔不必要的債務，像是買汽車等不會增值的資產，或者更糟的是，背負個人貸款去度假，都絕對不是好主意。

太多人把信用卡的信用額度視為自己的錢，事實並非如此。當你背負消費性債務，便是將你期望將來賺得的錢用於當前的支出（或者亂花錢），但是你得支付銀行利息，才能獲得這麼做的特權！

我們可以從中學到的是，你需要找到嚴以律己和採取行動的能力，而不是分心去做容易的事。幾乎每個領域的成功都要求你忽視比較容易的事（延遲滿足），而去做比較困難的事。所有這一切的教訓是：我們都可以培養延遲滿足的富習慣，接受美好的事物值得等待的道理。

▲▼ 。（圖／）

★本文經遠流出版授權，摘自《習慣致富：成為有錢人，你不需要富爸爸，只需要富習慣》。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有！

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