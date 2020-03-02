▲紙風車劇團邀請劇場人拍1分鐘創意影片，經「線上劇場」錄取後可獲得3千元「生存金」。（圖／紙風車劇團提供）



記者林育綾／台北報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情讓表演藝術圈受到不少衝擊，許多大型活動接二連三取消，紙風車劇團自2月起也延期或取消30多場演出，眼看長達4個月幾乎零收入，3月起推出「線上劇場—紙風車返笑日」，對外廣徵劇場人宅在家「耍廢」的1分鐘創意影片，只要錄取就能獲得3000元「生存金」，期望支持劇場人一起生存！

紙風車劇團提到，表演藝術者一直以來都是經濟弱勢，2003年SARS期間，台灣許多劇場演員、行政、技術人員等，因為撐不住而轉行，讓表演藝術界損失許多人才。紙風車劇團在當年也被迫取消數場售票演出，除了退票造成收入短絀外，更流失一批長期培育的演員與技術人員；而此次新冠肺炎疫情影響，2月起也延期或取消30多場演出，至6月前幾乎零收入。

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▲「線上劇場—紙風車返笑日，首波對外廣徵劇場人宅在家「耍廢」的創意影片。（圖／紙風車劇團提供）

劇團3月起推出「線上劇場—紙風車返笑日」，是一個線上劇場平台﹐每周推出影片﹐內容以創意演出為主。首波對外廣徵劇場人宅在家「耍廢」的創意影片，只要劇場人上傳1分鐘影片﹐錄取者即獲得3000元生存金，不限男女、年齡及曾合作與否，只要有劇場舞台演出經驗者皆可投件，目的讓因疫情而取消演出的演員、技術人員，能夠用創意獲得收入，活動辦法詳見紙風車劇團網站及FB粉絲頁。

至於經費從哪來？紙風車劇團表示，此次雖然自身難保，但緊急向年度贊助及長期支持的企業提出這個構想﹐將原定贊助紙風車劇團的費用﹐來支持劇場人才的生存戰役。年度贊助穩懋半導體表示﹐希望透過這個計畫﹐留住更多劇場人才﹐待風暴過去後﹐才能有機會帶給更多孩子笑容；而另一位不具名企業董事長表示，「這是一定要支持的！大家一起攜手度過難關！」

▲1分鐘賺3千元生存金！紙風車防疫推「線上劇場」徵創意影片。（圖／紙風車劇團提供）