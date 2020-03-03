跟狂咳確診者同機　以色列緊急遣返台團包機11人「1女出現症狀」！

記者柯振中、陳以昇／台北報導

台灣一組11人的旅行團前往以色列旅遊，沒想到與新冠肺炎確診患者同機，因此2日下午搭乘包機返台。這團人返台後，全身包得緊緊的，不發一語離開機場，其中一名女子甚至拿著絲巾，把臉都包起來了。這些人提著行李走出機場大門，立刻有私家專車接送，隨後離開現場。不過，有旅客下機後，出現呼吸道症狀，將由救護車送醫。

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▲11人下機後，一女子出現症狀，搭乘救護車送醫。（圖／記者李毓康、張榮恩攝）

▼救護車在現場待命，準備應變緊急情況。（圖／記者陳以昇攝）

由於這組旅行團與新冠肺炎（COVID-19）確診患者同機，土耳其航空2日下午安排包機，對登機的11人進行檢疫，在當地確認沒有症狀，隨後送回台灣，落地後由旅行社送回家，接著在隔離14天。

不過，中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥指出，其中一名女團員因為出現呼吸道症狀，透過救護車送醫，另外10人無症狀，已發出居家隔離通知書，由旅行社安排車輛送回家。

莊人祥說明，這11人與一名確診患者同機，而該名患者是鑽石公主號上確診的以色列人，指揮中心2月29日已掌握情況，透過「包機」的方式將這些人送回台灣。

莊人祥提到，這團包機原定1日抵台，但受到多種因素影響，改為2日傍晚回台，抵台後會先在機場進行發燒、呼吸道等篩檢，出現疑似症狀會立刻送往醫院，進行進一步採檢。

根據消息指，該團2月28日進到以色列，但因搭乘土耳其航空時，與以色列籍新冠肺炎確診者同機，患者為鑽石公主號的「復陽」確診病例，2次採檢陰性出院，又再被驗出陽性，患者在機上不停咳嗽，航空公司決議緊急遣返所有機上乘客，並安排包機送回11名台灣旅客，並非只遣返台灣團。

外交部表示，駐以色列代表處於2月28日接獲以色列政府的通知，基於防疫需求，要求全機人員包括旅行團成員，不分國籍都需要離境。

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▼台灣出發的以色列旅遊團共11人搭土耳其航空包機回台。（圖／記者李毓康攝）