韓國瑜主持第10次會議！高雄拚防疫「居家隔離包」、「防疫計程車」新上線

▲ 第十次應變指揮中心會議 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜2日出席「嚴重特殊傳染性肺炎」第一級第10次應變指揮中心會議，會議開了約2小時，各局處針對疫情做最新防疫措施，包含衛生局招募「防疫計程車」以及推居家檢疫／隔離包，以及民政局、教育局也有新策，逐步讓防疫到位。

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▲ 第十次應變指揮中心會議 。（圖／記者翁進忠攝）

會後高雄市長韓國瑜表示，針對疫情目前已著手請教育局調查，未來有重大災難、災害時，學生若被迫不能到學校，必須啟動遠距教學。另外，包含無薪假如何讓勞工得到保障，也會特別注意，大型活動1千人以上建議盡量緩辦，降低人與人接觸。

▲肺炎居家檢疫／隔離包。（圖／記者翁進忠攝）

高市衛生局長林立人表示，目前招募了「防疫計程車」，協助在居家隔離級居家檢疫對象，除了有發燒或呼吸道症狀以外的狀況，需要就醫時，就有防疫計程車來載送。據了解，目前高雄居家檢疫及居家隔離約千人，已經談妥的防疫計程車約在10台以內。

另外，為了因應新冠肺炎，高市府也推出肺炎居家檢疫／隔離包，內含外科口罩、體溫量測貼片、香皂、漂白水、沖調食品包、衛教光碟等物，持續增加內容物，讓防疫包更齊全。

▲教育局、民政局說明防疫狀況 。（圖／記者翁進忠攝）

而民政局長曹桓榮表示，各類活動特別在宗教活動上，室內100人以上，室外1千人以上，建議暫緩，能延期就延期，能暫停就暫停，特別是有平安宴或大鍋飯等共同餐食的部分，希望能改成便當或個人餐飲，避免群聚感染的可能。

而在教育局部分，則針對遠距教材盤點中，正與出版社談合作，推線上教學，目前盤點高雄約有2萬7千名學生家中無網路，會與電信業者談合作，使用SIM卡或分享器，或是提供適當公務機關或學校來開放。另外，但若是沒有平板或電腦，也會請學校全力支援，一旦停課必須讓學生有器材，教育局會全力支持。