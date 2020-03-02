長庚暫緩「中日韓」9地區返台者就醫　指揮中心回應了

記者趙蔡州／綜合報導

長庚醫院在網站網路掛號頁面貼出公告，14天內有大陸、日本、南韓等9大地區旅遊史的民眾，應該暫緩探病、延後非急迫需求之醫療。消息曝光後，外界質疑是否會侵害民眾醫療權，中央流行疫情中心指揮官陳時中表示，尊重醫院的管理。

長庚醫院在網路掛號頁面貼出公告，內容寫到「14天內有中國、香港、澳門、日本、韓國、泰國、新加坡、伊朗或義大利旅遊史民眾請暫緩探視病人、就醫或檢查，並延後非急迫需求之醫療或檢查。」

林口長庚副院長黃璟隆解釋，該項公告上個月就已貼出，建議只要從指揮中心發布的第一、二、三級旅遊注意、警示、警告國家回國，若是看普通疾病、一般檢驗、檢查或牙科回診、一般手術等，全都建議暫緩就診，因為長庚病人數與量都很很大，加上病毒可能無症狀傳染，十分難防，請民眾務必配合。

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▲指揮官陳時中表示，尊重醫院的管理。（圖／記者林敬旻攝）

指揮官陳時中表示，醫院制訂相關規則，對於醫院的管理，都予以尊重，只是有通盤性規定，也要有例外的情況，應該適時放寬。

衛生福利部醫事司長石崇良表示，從旅遊警示地區回來的民眾，本來就要居家檢疫、自主健康管理，最近也多次強調，近期應該盡量避免探病、沒有必要別去醫院，如果真的有醫療需求，慢性病領藥可以委託家屬代領，若是緊急醫療需求，可以打地方衛生局專線，可以遠距醫療或是安排就醫。