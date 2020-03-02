憂疫情擴散！逾1.3萬網友請願要求取消年度科技音樂盛事SXSW

▲SXSW。（圖／翻攝自Twitter／SXSW）

記者王曉敏／綜合報導

被外界號稱「一生必去一次」美國德州年度音樂盛事西南偏南音樂節（South by Southwest，SXSW）預計將在本月13日至22日舉辦，上周五（2/28）SXSW在官網引用WHO的防疫指導原則，並向民眾宣布活動將按計畫舉行，引發民眾對於疫情擴散的擔憂。目前在全球最大的請願網站Change.org上已有超過1.3萬人聯署要求延期或取消今年的SXSW。

隨著新冠肺炎疫情在全球蔓延，許多大型活動都陸續宣布取消或延期，包括MWC（Mobile World Congress，世界通訊大會）、CP+國際攝影器材與影像展覽（Camera & Photo Imaging Show 2020）、GDC（Game Developers Conference，遊戲開發者大會）及臉書預計於5月份舉辦的F8開發者大會等。不過全球科技音樂盛典SXSW上周五卻發布聲明，宣布活動將引用WHO的指導原則，在持續向旅客宣導防疫事宜的前提下如期舉行，引起熱議。

德州目前尚未傳出有新冠肺炎確診病例，但據外媒報導，有11例境外確診病患正在州聖安東尼奧接受治療。上周日，Shayla Lee在Change.org向SXSW主辦單位及德州州政府發布請願書，內容寫道：「我擔心成千上萬的人前往德州奧斯汀（Austin）參與SXSW。我認為，在疫情爆發期間舉辦這樣的活動是不負責任的。」並要求相關單位考慮一下兒童、免疫力缺乏者、長者、糖尿病及氣喘患者，任何可能因此喪命的人。目前為止，該請願已有超過1.3萬人聯署。

SXSW於1987年開始舉辦，每年3月開幕，為期10日。最初以音樂節為主，隨後陸續加入電影與互動多媒體。活動形式包括表演、影展、展會、與主題演講，近來成為相關領域、廣告商以及各大品牌不可缺席的角力場。其中，西南偏南互動式媒體節（SXSW Interactive）以新創科技為主，並成為孕育許多新想法與創意科技的發源地之一。

根據SXSW官方統計，去年活動的總參與人數超過41.7萬人。