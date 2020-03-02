蘇貞昌明赴立院報告防疫特別預算　柯建銘：加速審查拚3／13過關

▲立法院長游錫堃與民進黨立院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者楊蕓、陶本和／台北報導

為因應新冠肺炎疫情，行政院於上週四（2月27日）通過防疫及紓困振興的特別預算600億元。立法院長游錫堃2日下午召集朝野黨團協商，決議3日邀請行政院長蘇貞昌率相關部會首長赴立法院報告並備詢，在經委員會審查後，預計下週五（13日）力拚三讀通過。

游錫堃表示，明天立法院會邀蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮及相關部會首長報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」編製經過並備質詢，質詢人數由民進黨黨團推派6人、國民黨黨團推派6人、民眾黨黨團及時代力量黨團各推派2人進行。

民進黨團總召柯建銘則表示，蘇貞昌明天報告備詢後，特別預算交付6個委員會聯席審查，預計週三、四會連開2天審查會進行詢答，並在3月9日（下週一）聯席委員會審查，於10日（下週二）進入程序委員會排入13日院會通過。

不過，國民黨團總召林為洲則表示，希望能舉辦1至2場公聽會，針對紓困、振興的產業以及影響勞工等主題；時代力量黨團總召邱顯智也指出，目前行政部門送交的預算書內容太簡要，各部會應該提供更完整的報告。

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