SARS預算編238億　徐志榮：衛福部前線打仗後勤恐「被打折」

▲徐志榮 。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

因應新冠肺炎防疫與紓困，行政院編列「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」共600億元，國民黨立委徐志榮2日指出問題，包括衛福部預算失衡、準備金佔7.6%嚴重不足。

此外，中央地方要聯合抗疫，但特別預算中僅編列10億7380萬元，散在各部會，僅佔總預算的1.78％，也嚴重過低。徐志榮形容，「若依照行政院所編預算，會讓在前線打戰的衛福部，恐面臨後勤支援被打折、打折再打折的窘境。」

徐志榮2日表示，本次特別預算案重點在於防疫及紓困振興，但目前疫情顯然已經進入社區感染，極可能變成社區傳播，除了現行的防疫作為外，更應加強減災措施及預防社區傳播，但主事單位衛福部預算為169億5806萬8千元，佔全部預算600億的28.26%，相較於SARS時所編238億5887萬7千元，佔全部預算500億的47.72%，顯然預算結構嚴重失衡。

徐志榮表示，SARS和本次疫情都有在衛福部項下編列準備金，以因應疫情發展所需。然而，此次特別預算僅編列45億6478萬8千元，佔7.6%，相較於SARS所編54億6614萬2千，佔10.93%，可說是嚴重不足，「尤其現已進入社區感染之際，且WHO菲律賓分部發布警告稱武漢肺炎病毒能存活於炎熱、潮濕氣候，故此次對抗新冠病毒應該要有耐久戰、持久戰的打算，準備金更應寬列。」

同時，目前各縣市政府都陸續開設居家檢疫關懷中心、部分政府發送給居家隔離者居家關懷包等，對於財政困難之縣市，更需要中央經費挹注，但特別預算僅編列10億7380萬元，分散在各部會，僅佔1.78%，認為嚴重過低。

徐志榮也質疑，特別預算未將環保署、勞動部、陸委會、退輔會納入，SARS時環保署尚有編列3億7733萬5千，辦理居家隔離廢棄物加強清運及戶外環境防疫消毒、勞動部編列39,541萬辦理勞動場所預防專案檢查、陸委會3700萬辦理協助境外國人及在台大陸、港澳地區人民緊急救助及相關醫療聯繫服務防疫等所需、退輔會編列5億1021萬1千，辦理各榮家及自費安養中心等辦理防疫工作所需經費。此次這四個部會未編列預算，也令人匪夷所思。