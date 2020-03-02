立院交通委員會召委　傅崐萁的一票投給國民黨陳雪生

▲傅崐萁。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院第十屆第一會期召委選舉2日上午登場，交通委員會由民進黨立委李昆澤、國民黨立委陳雪生當選召委。加入國民黨團運作的無黨籍立委傅崐萁會後受訪時表示，自己把票投給陳雪生，未來四年立法院的運作，他會全力支持、協助國民黨，並強調「身在藍營，心在藍營，其他都隨緣」。

立法院第十屆第一會期交通委員會立委共有14位，包括民進黨團李昆澤、劉櫂豪、陳歐珀、陳素月、林俊憲、許智傑、何欣純、趙正宇；國民黨團陳雪生、許淑華、洪孟楷、魯明哲、傅崐萁；時代力量邱顯智。

傅崐萁會後受訪時表示，交通委員會召委推舉，他支持國民黨推薦的陳雪生委員，在未來四年立法院的運作，他會全力支持、協助國民黨，相關正確的政策及人事推舉，會全力協助。

至於恢復黨籍案，傅崐萁則說，「身在藍營，心在藍營，其他都隨緣」，2020大選人民決定已非常清楚，要趕快做好該為人民負責的事情，要贏得民心還有一段非常遙遠的距離，「我想其他事都不是那麼重要，趕快回復人民投票的決定，盡快把工作做好，監督政府，同心協力，心量多大，路就多寬。」

第10屆第1會期各委員會召委選舉結果：

內政委員會：管碧玲（民）、陳玉珍（國）

外交委員會：蔡適應（民）、呂玉玲（國）

經濟委員會：邱議瑩（民）、廖國棟（國）

財政委員會：莊瑞雄（民）、賴士葆（國）

教文委員會：黃國書（民）、高金素梅（無）

交通委員會：李昆澤（民）、陳雪生（國）

司法委員會：周春米（民）、李貴敏（國）

社環委員會：邱泰源（民）、劉建國（民）