專偷別人機車掛鉤食物　賊吃光便當、肉羹麵代價罰12萬

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿興（化名）去年8月間在彰化鹿港某夜市附近閒晃，看到別人的機車掛鉤上有1個便當，竟將便當偷走吃光；同年10月他再次出手，偷走魷魚肉羹麵、豬肉炸等食物，以及裝有現金2300元的皮夾，因而挨告。彰化地院法官日前審理之後，依犯竊盜罪，共3次，判處阿興拘役120日，得易科罰金12萬元。

▲阿興偷走別人掛在機車掛鉤上的食物。（示意圖／記者黃翊婷攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興2025年8月間在彰化鹿港某夜市附近閒晃，恰巧看到路邊機車的掛鉤上有1個便當（價值75元），竟心生歹念，將便當偷走並吃光；同年10月他又在路邊機車掛鉤上發現有食物，於是偷走魷魚肉羹麵、豬肉炸等熟食（價值70元）並吃光。

過了2天，阿興在路邊看到1輛機車的置物箱沒有關好，於是上前打開置物箱，將裡面的黑色皮夾拿走，並花光皮夾內的現金2300元，其餘證件等物品則直接丟棄。

後來失主們發現東西不見了，急忙報案。警方調閱現場監視器影像追查，很快便鎖定阿興，並迅速將人逮捕到案。面對上述犯行，阿興均坦承不諱。

彰化地院法官認為，阿興並非無謀生能力，卻貪圖不法利益，恣意竊取他人財物，行為確實不可取，考量到他已經坦承犯行，但至今仍未與3名失主達成和解，最終依犯竊盜罪，共3次，判處他拘役120日，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。