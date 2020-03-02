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突破封城！武漢「黃某英」直奔北京細節曝光　湖北監獄局長被免職

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▲▼北京防控記者會揭露黃某英從武漢直奔北京的細節。（圖／央視新聞）

▲北京防控記者會揭露黃某英從武漢直奔北京的細節，湖北省、北京市成立的聯合調查組同日發布調查報告。（圖／央視新聞）

記者陳政錄／綜合報導

日前一名從武漢女子監獄刑滿釋放的「黃某英」，出獄後竟突破封城，直接返回北京，隨後確診新冠肺炎，引發軒然大波。對此，湖北省及北京市成立的聯合調查組今（2日）公布最新進展、黃姓女子路程細節，並點名多位官員瀆職，對首都帶來「極大隱患」，在新一波懲處中，包括湖北省司法廳廳長被查、省監獄管理局局長遭免職。

報告指出，黃某英在2月17日刑滿釋放後，留在監獄隔離觀察，並於17到20日期間13次測量體溫過程中，出現過攝氏37.3度的異常高溫，但因黃姓女子要求回家、與女兒聯繫，因此在2月21日，監獄方面向當事人送至武漢北高速公路收費站口，和其前夫交接。

▲▼北京防控記者會揭露黃某英從武漢直奔北京的細節。（圖／央視新聞）

▲武漢女子監獄。（圖／央視新聞）

報告指出，黃女突破封城前往北京的關鍵，在於「當時執勤的派出所公安警員未按要求對黃女履行查控職責，將其放行」，導致黃女成功乘坐其女兒前夫的北京牌照私人車輛，於早上11時30分進入京港澳高速公路，翌日凌晨到達北京，並在24日被確診為新冠肺炎。

北京市紀委監委黨風政風監督室主任肖颯在同一日，於北京舉行的疫情防控記者會上，也提到，關於黃某英進京事件，經過監視器調閱發現，當時一名輔警因為2月22日凌晨一點左右「上廁所，未在工作崗位」，導致車輛僅由一人負責核查身分和檢測體溫，最後因為「沒有發現異常，沒有再二次檢測」放行讓其進京。

肖颯說明，直到黃女進入北京社區住所時，也因「車進入小區速度快，沒來得及攔下，沒登記，也沒測量體溫。」

▲▼北京防控記者會揭露黃某英從武漢直奔北京的細節。（圖／央視新聞）

▲黃姓女子從武漢離開後，首先抵達北京市東城區的新怡家園社區。（圖／央視新聞）

湖北省及北京市成立的聯合調查組認為，事件根源在湖北省司法廳和監獄局監管不力導致；同時，批評負責關口的武漢市東西湖區公安分局，因管控不力，「警員督促檢查不到位，導致工作懈怠發生上述情況。」

報告進一步強調，湖北省監獄局對防控要求選擇性執行、缺乏自覺、內部管理混亂，明知黃某英是密切接觸者並出現體溫異常，卻沒有落實1小時內報告和14天隔離的制度，仍與其親屬聯繫，導致其病者進入北京，造成疫情在北京擴散的極大風險。

因此，經調查組最新就責結果，目前，湖北省紀委監委決定對省司法廳廳長譚先振予以立案審查調查；對省監獄管理局局長郝愛民，以及副局長胡承浩、政治部主任張新華、刑罰執行處處長李欣予以免職並立案審查調查。

至於先前已被免職的武漢女子監獄前監獄長周裕坤，將繼續立案審查調查，副監獄長郭秋文、刑罰執行科科長湯早容予以免職並立案審查調查；對東西湖區公安分局副局長尹志強予以免職並立案審查調查。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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