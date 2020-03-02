北市男猝死街頭！檢警赴板殯相驗　針對「咽喉」採檢確定有無新冠肺炎

▲劉姓男子猝死街頭，檢警赴板殯相驗。（圖／記者陳豐德攝）

記者陳豐德、陳韻如／台北報導

台北市1名48歲劉姓男子猝死街頭，而事發後有消息傳出，劉男是自主健康管理對象，但經過調查，他與確診患者有過地緣關係，並有過短暫接觸，但經評估為低風險感染，僅是「健康關懷」對象，非自主健康管理對象。警方2日報請台北地檢署相驗，法醫也依照檢察官指示針對咽喉的特殊部位慘檢，後續將送交相關單位確認是否有新冠肺炎病毒。

台北市消防局1日中午接獲報案，指稱一名男子倒在某家便利超商外，已經失去意識，立刻派人前往搶救，送到聯合醫院和平院區急救。不過，救護人員抵達時，該名男子已經失去生命跡象，送醫後仍宣告不治。

▲法醫針對咽喉等特殊部位採檢，將送交相關單位確認有無新冠肺炎病毒。（圖／記者陳豐德攝）

由於劉男曾與確診案例有過地緣關係，並有過短暫接觸，但經過評估後他為低風險感染，且也已超過14天隔離期，因此他僅是「健康關懷」對象，非自主健康管理對象。

此外，2日下午劉男遺體也被送往板殯進行相驗，法醫也依照檢察官指示於咽喉等特殊部位採檢，後續將送交相關單位確認是否有新冠肺炎病毒，並無解剖，而詳細的死因也有待進一步調查釐清。

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