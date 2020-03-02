逾450人將搭首架武漢包機返港　其他城市以孕婦、考生、病患優先

▲聶德權透過臉書表示，首批武漢返港民眾將逾450人。（圖／翻攝香港政制及內地事務局局長聶德權臉書）

記者魏有德／綜合報導

香港政府最快周三派出包機，接回滯留湖北的近3000名港人。政制及內地事務局局長聶德權昨（1日）在臉書（facebook）上表示， 已接觸超過660名武漢港人，暫時超過450人會登上第一批包機。至於武漢之外城市的個案，將以孕婦、急需回港的文憑試（DSE）考生，及嚴重患病或急需回港治療的緊急案例為主。

▲港府近日已聯繫逾660名滯武漢民眾。（圖／翻攝香港政制及內地事務局局長聶德權臉書）

聶德權說，近日與身在武漢而有意乘坐包機回港的港人聯繫、核實資料，衞生署和醫管局職員則為他們逐一進行健康評估，確定是否符合登機的條件。聶德權表示，政府已接觸了逾660名武漢港人，當中約兩成人不打算坐包機回港，暫時逾450人確認會登上第一批包機，今（2日）會開始通知他們，並繼續監察他們的身體狀況。

聶德權提到，針對武漢以外城市個案，政府將集中處理三個類別，分別為孕婦、急需回港應考的DSE考生，以及有嚴重病患人士或急需回港治療的緊急個案。他並表示，這些個案處理過程較複雜，故具體數目仍在統計中，確定後會儘快公布。

▲香港飛武漢包機將由國泰港龍航空執飛。（圖／國泰港龍航空提供）

據悉，香港前往武漢包機將由國泰港龍航空執飛，香港政制及內地事務局局長聶德權、入境處處長曾國衛屆時也會親自出馬，率領內地局、入境處員工，及衛生署的醫護前往湖北，在機場協助檢疫及核對身份。