　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

逾450人將搭首架武漢包機返港　其他城市以孕婦、考生、病患優先

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲聶德權透過臉書表示，首批武漢返港民眾將逾450人。（圖／翻攝香港政制及內地事務局局長聶德權臉書）

▲聶德權透過臉書表示，首批武漢返港民眾將逾450人。（圖／翻攝香港政制及內地事務局局長聶德權臉書）

記者魏有德／綜合報導

香港政府最快周三派出包機，接回滯留湖北的近3000名港人。政制及內地事務局局長聶德權昨（1日）在臉書（facebook）上表示， 已接觸超過660名武漢港人，暫時超過450人會登上第一批包機。至於武漢之外城市的個案，將以孕婦、急需回港的文憑試（DSE）考生，及嚴重患病或急需回港治療的緊急案例為主。

▲港府近日已聯繫逾660名滯武漢民眾。（圖／翻攝香港政制及內地事務局局長聶德權臉書）

▲港府近日已聯繫逾660名滯武漢民眾。（圖／翻攝香港政制及內地事務局局長聶德權臉書）

聶德權說，近日與身在武漢而有意乘坐包機回港的港人聯繫、核實資料，衞生署和醫管局職員則為他們逐一進行健康評估，確定是否符合登機的條件。聶德權表示，政府已接觸了逾660名武漢港人，當中約兩成人不打算坐包機回港，暫時逾450人確認會登上第一批包機，今（2日）會開始通知他們，並繼續監察他們的身體狀況。

聶德權提到，針對武漢以外城市個案，政府將集中處理三個類別，分別為孕婦、急需回港應考的DSE考生，以及有嚴重病患人士或急需回港治療的緊急個案。他並表示，這些個案處理過程較複雜，故具體數目仍在統計中，確定後會儘快公布。

國泰港龍（圖／國泰港龍航空提供）

▲香港飛武漢包機將由國泰港龍航空執飛。（圖／國泰港龍航空提供）

據悉，香港前往武漢包機將由國泰港龍航空執飛，香港政制及內地事務局局長聶德權、入境處處長曾國衛屆時也會親自出馬，率領內地局、入境處員工，及衛生署的醫護前往湖北，在機場協助檢疫及核對身份。

ET快訊
玄彬真實家世超狂！　「3.7億驚人身家」起底
陳時中認證「這5地點」傳染風險高！非必要就不要去了
成語蕎心疼勸舊愛　謝和弦反咬「露骨4字」抖出兩人恩愛房事
南韓再添123例「一日激增599確診」　全境累計4335人感
實名制口罩可多買了！3/5起「成人7天3片、兒童5片」
ET民調／85％憂新冠肺炎大爆發　62.9％支持公開隔離地點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

疫情衝擊...解放軍走向生物國防時代　吳謙：將儘快推動出台生物安全法

呼吸道檢驗都是陰性「血清發現抗體」　香港2鑽石公主乘客疑自體痊癒！

連跌12個月！香港1月零售業銷售減21.4％　官方：環境更嚴峻

員工「無症狀」確診！上櫃大企隱瞞不報「害全公司遭殃」…下場出爐了

逾450人將搭首架武漢包機返港　其他城市以孕婦、考生、病患優先

護士「握緊手呼喚」79歲患者爺爺：再堅持堅持，就快好了！

體重變了...口罩不符合臉型　香港醫護人員「出現症狀」被隔離！

突破封城！武漢「黃某英」直奔北京細節曝光　湖北監獄局長被免職

當街強拉女生上車...男稱「長太像老婆」　湖南警察教育被害人...網罵翻！

疫情催生「宅經濟」　上海醫藥產業、大數據應用逆勢噴發

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

21歲女歌手飆自創曲「海豚音+RAP」　蕭敬騰超驚豔：怎麼會那麼厲害

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

ㄎㄧㄤ爆海龜湯！室友慘遭殺害 歹徒牆留恐嚇文...她瞎猜「我就爛」

下午茶首選！在家手作舒芙蕾鬆餅　「高挺外表+綿密口感」甜點控最愛

高爾宣小時候就看閻奕格比賽　cue她黑歷史「決賽有4個胸部XDD」

疫情衝擊...解放軍走向生物國防時代　吳謙：將儘快推動出台生物安全法

呼吸道檢驗都是陰性「血清發現抗體」　香港2鑽石公主乘客疑自體痊癒！

連跌12個月！香港1月零售業銷售減21.4％　官方：環境更嚴峻

員工「無症狀」確診！上櫃大企隱瞞不報「害全公司遭殃」…下場出爐了

逾450人將搭首架武漢包機返港　其他城市以孕婦、考生、病患優先

護士「握緊手呼喚」79歲患者爺爺：再堅持堅持，就快好了！

體重變了...口罩不符合臉型　香港醫護人員「出現症狀」被隔離！

突破封城！武漢「黃某英」直奔北京細節曝光　湖北監獄局長被免職

當街強拉女生上車...男稱「長太像老婆」　湖南警察教育被害人...網罵翻！

疫情催生「宅經濟」　上海醫藥產業、大數據應用逆勢噴發

疫情衝擊...解放軍走向生物國防時代　吳謙：將儘快推動出台生物安全法

呼吸道檢驗都是陰性「血清發現抗體」　香港2鑽石公主乘客疑自體痊癒！

「最美趙敏」劉玉璞猝死家中…3天後才發現！　幼年遭性侵家暴+重度憂鬱症

不斷更新／義大利首都羅馬也被攻陷　德國累計150人感染…學校、照顧機構關門

連跌12個月！香港1月零售業銷售減21.4％　官方：環境更嚴峻

未成年確診激增！南韓2度延後開學時間　「中小學+幼稚園」23日才上課

旅外潛力TOP3分析　陳柏毓、張弘稜、宋晟睿各有亮點

高中木聯／鍾昀臻中1日登板後援守勝　普門奪季軍

對抗假消息！WHO加入抖音宣傳新冠病毒正確防疫資訊

一開始驗不到！　醫：新冠肺炎是「偉大偽裝者」...起初以為只是感冒

大陸熱門新聞

男大生超狂自我隔離…30天沒傳染人

僅湖北3省市增確診　醫：怎麼可能

武漢首家方艙醫院休艙！患者出院後關門

陸進行首例新冠肺炎「肺移植」

不爽路被擋！　24歲男「摺疊刀猛刺」當場砍死2人

一家6口感染！家政姨打掃3小時也確診　一張卡曝光病毒

湖北22人服用「二氧化氯消毒片」中毒

相隔16秒上公車！　確診者「一動作」他也中了

笑眼女護士許願「國家分配男友」爆紅

新冠肺炎解剖分析！　法醫：患者「肺已經不是肺了」

父連23天發紅包給25歲護理師女兒　背後真相看哭

沒錢買手機聽網課！國三女陷焦慮自殺

32歲醫生鍾進杏連續工作33天過勞死

湖北省長督導疫情　被擋在兒福院門外

更多熱門

相關新聞

北市男猝死街頭！檢警赴板殯相驗

北市男猝死街頭！檢警赴板殯相驗

北市1名48歲劉姓男子猝死街頭，而事發後有消息傳出，劉男是自主健康管理對象，但經過調查，他與確診患者有過地緣關係，並有過短暫接觸，但經評估為低風險感染，僅是「健康關懷」對象。警方2日報請台北地檢署相驗，法醫也依照檢察官指示針對咽喉的特殊部位慘檢，後續將送交相關單位確認是否有新冠肺炎病毒。

桃園擬設「關懷旅館」　徵詢26家僅1家有意願

桃園擬設「關懷旅館」　徵詢26家僅1家有意願

東京迪士尼、日本環球休園空拍曝光

東京迪士尼、日本環球休園空拍曝光

男醫師感染　澳洲首例社區傳播

男醫師感染　澳洲首例社區傳播

武漢「黃某英」直奔北京細節曝光

武漢「黃某英」直奔北京細節曝光

關鍵字：

香港新冠肺炎新型冠狀病毒武漢肺炎特派現場包機武漢

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

被爆是「謝和弦前女友」成語蕎發聲了

男大生超狂自我隔離…30天沒傳染人

同機旅客有人確診！台以色列團行程中斷

新天地教主哥「也得肺炎」搶救5天亡！李萬熙爆搭船逃跑

《梨泰院》安普賢拿過金牌　真實身分惹不起

蕾菈走紅毯中門大開　滴妹也來了辣翻

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

WHO赴中國考察　公布新冠肺炎14症狀

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

小五起遭性侵11年！女大生冰存保險套　媽媽男友下場曝

即／台北驚傳「自主管理男」超商外猝死

網紅從韓國回台沒隔離！秒參加「全台YouTuber大型聚會」

3/5起實名制口罩每人7天內「可多買一片」

謝和弦「踩羊頭」打卡暨南大學遭譴責！

CIRCUS小馬消失9年現況曝光！引退當上CEO…娶回英國正妹

更多

最夯影音

更多
孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？
霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面