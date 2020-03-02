金正恩公開「腐敗問題」開除2高官　仁濟大學教授分析：轉移注意力

▲金正恩。（圖／翻攝自《朝中社》）

實習記者曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，北韓領導人金正恩也隨時保持警戒，為了解決政治、軍事及經濟問題，勞動黨擴大會議來進行討論。除了制定防疫措施，更值得一提的是，因為「嚴重的腐敗問題」，北韓非但開除高層幹部，還將消息對外公開，不過具體的原因目前則尚不清楚。

據韓國《中央日報》報導，金正恩在2月29日召開了勞動黨政治局擴大會議，討論關於政治、軍事、經濟的相關問題。因為疫情仍處高峰期，會議中也討論並制定了防堵新冠病毒疫情的措施。

這次會議更特別的是，竟公開傳出開除高層幹部的消息，勞動黨的組織指導部部長李萬健和勞動黨負責農業的副委員長朴泰德因為「存在嚴重的官僚主義和形式主義作風」，有著嚴重的腐敗問題，所以被解除職務，不過具體原因則未被公開。

北韓一向很少公開解除幹部職務，上一次是2013年12月時，公開處決國防委員會副委員長張成澤。因此有網友認為，很可能是因為新冠肺炎疫情的關係，趁著鎖國來整頓內部綱紀。

仁濟大學統一系教授陳喜官表示，這樣的舉動很可能是為了讓民眾知道，北韓即便面對嚴峻疫情，仍正常治理國家，因此不必過度恐慌，同時也藉由轉移注意力的方式，讓焦點移到高層幹部腐敗的問題上。