台大建議全國動員「拉開社會距離」　人與人間距1公尺「古芬蘭式社交」

▲台大公衛學院舉辦抗新冠肺炎記者會，提到「加大社會距離」、「保持醫療能量」是目前防疫重要關鍵。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

為避免新冠肺炎（COVID-19）在台爆發社區感染，台大公共衛生學院今（3/2）日召開記者會建議政府以「全國動員」的方式圍堵與減災並行，並提出「古芬蘭式社交」人與人間距1公尺以上，拉開社會距離降低傳染率，包括大型聚會、校園、辦公場所、公共場所等，甚至大眾運輸也建議要採取分流，公司行號分散上下班時間、遠距上下班課等；同時「保持醫療能量」也相當重要，才能「爭取時間」等待科學家研發疫苗，阻斷沒完沒了的病毒流行。

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▲採取良好的「隔離檢疫」可降低第二波流行。（圖／記者林育綾攝）

台大公衛學院陳秀熙主任表示，醫療品質管控相當關鍵，目前台灣已從家戶感染到院內感染，如何避免社區流行是人人關心的議題，雖然我國疫情沒有像中高度傳染國家那麼嚴重，還是要做防疫模擬，台灣之所以能守到目前不錯的成果，主要是邊境管理的隔離檢疫做得好。如何預防第二波流行，避免讓病毒沒完沒了，仍要繼續採取良好的「隔離檢疫」以及「減害計畫」。

「減害計畫」包括在群聚上避免大型集會活動、必要時停班課等，個人防護上包括勤洗手、戴口罩，還有環境防護上的清潔、消毒、通風。

陳秀熙特別提及效法「古芬蘭式社交」，也就是人與人間距至少1米，無論是排隊、搭車等，芬蘭人認為「距離就是禮貌」，而根據調查，這也確實能降低病毒傳染機率。

▲台大公衛學院舉辦抗新冠肺炎記者會，建議效法「古芬蘭式社交」，也就是人與人間距至少1米。（圖／記者林育綾攝）

陳秀熙表示，韓國的宗教群聚大型活動讓新冠肺炎爆發，顯示大型活動傳染力強，甚至是家戶感染的3倍，他建議大型活動能避免則避免，若非要舉辦，可以規劃以下防疫策略，包括：

1.減少集會人數：活動場合以能夠保持人與人距離1公尺為原則，設置門檻降低參加人數。

2.設置發燒篩檢：發燒者不得參加活動。

3.可疑接觸史集中隔離：調查參加者的接觸史，並讓有可疑接觸史的人集中隔離，安排在人群最後方，並與他人保持1公尺以上距離。

4.古芬蘭式社交距離：人與人距離至少1公尺，若是無法做到的活動場所，必須人人都戴上口罩。

▲▼台大公衛學院建議，大型聚會活動及遊行若必要舉行，應介入防疫策略。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台大公衛學院建議，大型聚會活動及遊行若必要舉行，應介入防疫策略。（圖／記者林育綾攝）

詹長權院長也表示，「拉長人與人的社會距離」、「保持醫療能量」是目前防疫重要關鍵，他建議政府應該帶頭規劃、引導各大民間企業與機構執行，目前防疫就是在「搶時間」，讓科學家研發疫苗，而疫苗至少也要1年到1年半才可能出來，他認為不可能像美國說的3個月出爐。

在社區上的具體作為，包括可研擬線上或遠距上班上課、分段上下班課及休息，降低師生、通勤、群聚人數。在醫療方面，除了加強社會距離衛教、輕症個案自主管理等，也建議分散重症病患、擴大推動遠距醫療、讓慢性處方簽可自動延長並跨區、落實約診制度等來保持醫療能量，不要讓醫院負擔過重，醫護人員也要配置足夠的醫療防護措施，包括N95口罩等。

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