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搭火車北上！作家遇「中年男不舒服」憂人性考驗　動筆紀錄：盡國民責任

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／劉克襄）

▲劉克襄搭火車，車廂裡有人突然不舒服。（圖／翻攝自Facebook／劉克襄）

網搜小組／鄺郁庭報導

「車廂裡，突然有人不舒服。」知名作家劉克襄2日早上搭乘火車北上，意外遇到突發狀況，「在我斜對面一公尺，一位中年男子口罩正卸下，似乎四肢癱瘓。」他感到害怕，盤算著該不該離開車廂，也擔心人性的殘酷考驗就要開始。但接下來發生的事，讓他忍不住動筆，「允當的書寫或可在此時做為參考，積累出更多生活教育的意義。」

劉克襄2日早上7點54分，從台中搭乘普悠瑪北上，一上車就準備睡覺，但車子出發沒多久，他突然感覺到有人經過身邊，按了他座椅後面的緊急按鈕，對方跟車長求助「我們這節車廂，有人可能生病，相當不舒服，請快過來處理。」

請繼續往下閱讀...

劉克襄透露，求助的是一位中年女士的聲音，「她坐在前方斜對面，第5號座位」，而旁邊第7號座位、走道旁，在劉的斜對面一公尺，座位上的一位中年男子正卸下口罩，似乎四肢癱瘓、無從判斷情形，「這位女士看來跟他不認識，不知如何察覺，而且機靈地通知車長。」

但當時聽到女子求助，劉克襄覺得車廂頓時灌進一種叫做恐懼的空氣，氣氛整個僵住。雖然旅客都戴上口罩、他無法看出任何人的表情，但他已經開始害怕、盤算著接下來該怎麼辦，「離開這節車廂，站回台北嗎，其他人是否也有同樣想法？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／劉克襄）

▲女子到他身後按紅色鈕求救。（圖／翻攝自Facebook／劉克襄）

正當大難似乎降臨在車廂、人性的殘酷考驗眼見就要開始，「當我在猶疑時，不過2、3分鐘，車長已過來處理了。普悠瑪剛好抵豐原，車長看著他的狀況，當下要求該乘客馬上下車。那語氣有禮而堅定，但多少也帶著無情。」

身體不適的乘客沒有辯駁或不滿，似乎知道這件事會發生，也知道自己犯了不該犯的錯，便配合起身，讓車長攙扶離開。劉克襄說，「（乘客）經過走道時，我不自覺略微側向窗邊的位置，同時注意到他的狀極無力、臉色蒼白。車長一邊悉心問他，要去哪裏。他還能回答，台北。」對方被扶到月台椅子上休息時，看得出來極端不舒服，似乎隨時會倒下。

劉克襄接著說，普悠瑪之後便繼續出發，在抵達台北前，中年男的位子連換了2個乘客乘坐，但他已經睡不著，「周遭任何東西都不敢碰觸，連廁所都不願意前往。」他表示，很感謝求助的中年女士，「為自己也為整節車廂旅客的生命和健康，做出無情卻堅決該做的聰慧決定。深盼期望那位同胞安然無恙，更期待這只是一場虛驚。」

最後劉克襄表示，他會記得如此詳細，不是為了見證什麼，「而是在這個COVID-19可能無所不在的非常時刻，努力盡一份國民的責任，把可能發生的疫情狀況，當事者如何處理，做一較為完整的陳述。」「這類公民觀測過往我們在野外，經常行文記錄，允當的書寫或可在此時做為參考，積累出更多生活教育的意義。」

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