疫情衝擊台灣經濟「最怕L型」　辛炳隆：從此在谷底爬不上來

▲台中市府挽救經濟，祭出紓困三支箭。（圖／台中市政府提供）

記者曾俊豪／綜合報導

針對新冠肺炎疫情對全球經濟的衝擊，台灣大學國家發展研究所副教授辛炳隆指出，這波疫情不知道會拖多久，如果台灣的經濟又是「U型反轉」，就得看谷底有多深，「最怕的是『L型』，從此一直在谷底爬不上來，所以政府要有體認，遇到這情況砸再多的錢也沒用。」

辛炳隆2日接受《中評社》專訪，就疫情衝擊、政府紓困等方面回答記者提問。目前在台大任教的辛炳隆，是美國康乃爾大學勞動經濟學博士，專研勞動經濟學、勞工政策、人力資源管理經濟學、社會保險。

他表示，從勞動經濟方面來看，疫情若遲遲無法控制，大致會有兩個部分的影響，一是大家擔心出門工作會引發社群感染，變成不敢出門工作，或者是公司、廠商無法正常開工、營運，所以無薪假人數一定會增加。

第二是全球的景氣，或是台灣與中國大陸之間的經貿互動，會因大陸經濟不景氣、大陸產業鏈與台灣斷鏈，連動到全球經濟及台灣經濟景氣復甦的問題。「大概今年第三季甚至到年底，預訂縮減工時的部分會大幅提高。」

▲經濟部祭出三招協助台商與各產業因應。（圖／經濟部提供）

對於政府因應疫情，通過新台幣600億紓困特別預算案，勞動部也規劃編列41.25億元因應無薪假的補助。辛炳隆表示，錢當然不夠，單以旅行社來講，一損失就幾千萬，補幾百萬也不太合理，但政府能做的基本上是紓困，不可能讓公司營收正常。

他坦言，這類紓困都屬於短期救急，如果廠商要解決問題，還是要等疫情過後景氣復甦，但現在最主要的問題是不曉得疫情會持續多久，對景氣影響有多大；政府應該利用這段時間，協助廠商做轉型。

至於台經院判斷疫情過後，台灣景氣復甦可能呈「U型反轉」。辛炳隆分析，台灣過去有幾次經驗，第一次是SARS時期，政府準備500億元紓困，當時的經濟景氣就是呈現U型反轉，而且只有影響一季而已，當年編了很多錢都沒用掉，疫情就結束。再來是2008金融風暴，當時拖了大概1年左右。

辛炳隆認為，由於不知道新冠肺炎疫情會拖多久，「如果又是『U型反轉』，就得看谷底有多深，最怕的是『L型』，從此一直在谷底爬不上來，所以政府要有體認，遇到這情況砸再多的錢也沒用。」