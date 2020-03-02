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習近平下令全軍4000醫護支援武漢　運-20首次投入非戰爭行動

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▲▼3月12日上午，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席十三屆全國人大一次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議並發表重要講話。。（圖／中國國防部網）

▲中共總書記、中央軍委主席習近平已批准4000多位陸海空等全軍的醫護人員，分三批支援武漢。（圖／中國國防部網）

記者陳政錄／綜合報導

為抗擊肺炎疫情，中共中央軍委在今（2日）舉行的記者會上披露，截至目前為止，中共總書記習近平已批准下令，陸海空等全軍共4000多名醫護，分三批支援武漢。其中，大陸國產大型軍用運輸飛機運-20，也是首次參加非戰爭軍事行動。

由國務院新聞辦公室舉行的「軍隊支援地方抗擊新冠肺炎疫情」發布會，於今日召開，大陸中央軍委後勤保障部衛生局局長陳景元、國防部新聞局局長吳謙等軍方代表首次穿上迷彩服，出席與疫情有關的發布會。

▲▼軍隊支援地方抗擊新冠肺炎疫情新聞發布會在京舉行。（圖／新華社）

▲軍隊支援地方抗擊新冠肺炎疫情新聞發布會在北京舉行。（圖／新華社）

中央軍委後勤保障部運輸投送局副局長張天翔指出，這次軍隊支援湖北的醫療力量進駐，採取了航空、鐵路、公路投送三種方式實施。包括除夕夜、2月2日，分兩批運送450名、800名軍隊醫療人員和物資到武漢。

中共中央軍委綜合計畫局副局長趙海飛說，2月13日，陸軍、海軍、空軍、火箭軍戰略支援部隊、聯勤保障部隊和武警部隊所屬醫療機構，再次陸續增援2600多名醫務人員，參照火神山醫院模式，負責武漢兩所醫院的病患救治工作。

在第三批2600多名醫護人員中，張天翔表示，空軍方面，分為2月13日、17日兩批，出動運-20、伊爾-76、運-93型12架運輸機，飛行19架次，將1600多人以空運方式投送至武漢。其中，運-20運輸機出動10架次，這也是該型國產大型軍用運輸飛機自2013年首飛以來，首次參加非戰爭軍事行動。

他進一步說明，這些醫療隊員的背景，來自感染科、呼吸科、重症醫學等領域，而且很多隊員曾參與過小湯山醫院抗擊「非典」，援助獅子山、賴比瑞亞抗擊伊波拉疫情等任務，具有豐富的傳染病救治經驗。

▲▼運-20。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

▲大陸運-20運輸機。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

至於肺炎疫情是否影響國防能力，大陸國防部發言人吳謙強調，疫情防控期間，全軍部隊堅持抗疫不誤戰鬥力，防控不鬆戰備弦，始終保持了正規訓練生活秩序和良好戰備狀態，真正做到疫情防控和練兵備戰「兩手抓、兩不誤。」

他提到，為保障人民健康、國家安全，中方還決定把生物安全納入國家安全體系，中國將盡快推動出台生物安全法， 加快構建國家生物安全法律法規體系、制度保障體系。

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