習近平下令全軍4000醫護支援武漢　運-20首次投入非戰爭行動

▲中共總書記、中央軍委主席習近平已批准4000多位陸海空等全軍的醫護人員，分三批支援武漢。（圖／中國國防部網）

記者陳政錄／綜合報導

為抗擊肺炎疫情，中共中央軍委在今（2日）舉行的記者會上披露，截至目前為止，中共總書記習近平已批准下令，陸海空等全軍共4000多名醫護，分三批支援武漢。其中，大陸國產大型軍用運輸飛機運-20，也是首次參加非戰爭軍事行動。

由國務院新聞辦公室舉行的「軍隊支援地方抗擊新冠肺炎疫情」發布會，於今日召開，大陸中央軍委後勤保障部衛生局局長陳景元、國防部新聞局局長吳謙等軍方代表首次穿上迷彩服，出席與疫情有關的發布會。

▲軍隊支援地方抗擊新冠肺炎疫情新聞發布會在北京舉行。（圖／新華社）

中央軍委後勤保障部運輸投送局副局長張天翔指出，這次軍隊支援湖北的醫療力量進駐，採取了航空、鐵路、公路投送三種方式實施。包括除夕夜、2月2日，分兩批運送450名、800名軍隊醫療人員和物資到武漢。

中共中央軍委綜合計畫局副局長趙海飛說，2月13日，陸軍、海軍、空軍、火箭軍戰略支援部隊、聯勤保障部隊和武警部隊所屬醫療機構，再次陸續增援2600多名醫務人員，參照火神山醫院模式，負責武漢兩所醫院的病患救治工作。

在第三批2600多名醫護人員中，張天翔表示，空軍方面，分為2月13日、17日兩批，出動運-20、伊爾-76、運-93型12架運輸機，飛行19架次，將1600多人以空運方式投送至武漢。其中，運-20運輸機出動10架次，這也是該型國產大型軍用運輸飛機自2013年首飛以來，首次參加非戰爭軍事行動。

他進一步說明，這些醫療隊員的背景，來自感染科、呼吸科、重症醫學等領域，而且很多隊員曾參與過小湯山醫院抗擊「非典」，援助獅子山、賴比瑞亞抗擊伊波拉疫情等任務，具有豐富的傳染病救治經驗。

▲大陸運-20運輸機。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

至於肺炎疫情是否影響國防能力，大陸國防部發言人吳謙強調，疫情防控期間，全軍部隊堅持抗疫不誤戰鬥力，防控不鬆戰備弦，始終保持了正規訓練生活秩序和良好戰備狀態，真正做到疫情防控和練兵備戰「兩手抓、兩不誤。」

他提到，為保障人民健康、國家安全，中方還決定把生物安全納入國家安全體系，中國將盡快推動出台生物安全法， 加快構建國家生物安全法律法規體系、制度保障體系。

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