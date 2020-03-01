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基隆市政府與LINE平台合作　提供居家檢疫隔離者追劇、聽歌

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▲ 基隆市政府與LINE平台合作 提供居家檢疫隔離者追劇、聽歌。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆市政府與LINE平台合作，提供居家檢疫隔離者追劇、聽歌。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府為因應新冠肺炎疫情，並成立居家檢檢疫關懷中心，將於3月1日開始於災害應變中心運作。基隆市府為讓居家檢疫者安心生活共同防疫，舒緩檢疫期間之情緒，特別爭取與LINE Taiwan合作，將為基隆市民需居家檢疫及居家隔離者提供LINE TV及LINE MUSIC免費體驗序號，提供多元化服務。

觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，為提供居家檢疫或隔離者有更多元的休閒娛樂，特別洽LINE Taiwan台灣連線股份有限公司進行合作，無償提供LINE TV及LINE MUSIC各1000組體驗序號，讓居家檢疫或隔離者免費觀看14天LINE TV影音戲劇或免費試聽LINE MUSIC音樂串流服務，民眾可用行動載具下載LINE APP即可使用。市府更將相關使用說明製作成小卡，讓民眾能容易的了解如何操作及使用。

曾姿雯表示，非常感謝LINE Taiwan台灣連線股份有限公司願意無償提供這2項服務，讓本市檢疫及隔離民眾能有更多的舒緩情緒娛樂選擇，也要再次提醒民眾，若收到居家隔離或居家檢疫通知單，應確實配合中央防疫政策，落實居家隔離或檢疫14天規定，以免受罰。

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